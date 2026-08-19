Вольова перемога з розгромом. Марта Костюк переграла Мірру Андрєєву в 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті

Українська тенісистка Марта Костюк виходить в чвертьфінал змагань категорії WTA 1000 в американському Цинциннаті. На стадії 1/8 фіналу Марта в трьох партіях переграла нейтралку Мірру Андрєєву (6-та ракетка світу). Костюк програла стартовий сет, але в двох наступних партіях просто змела суперницю з корту. Марта віддала в них Андрєєвій лише 2 гейми. На перемогу в матчі Марта Костюк витратила 1 годину і 35 хвилин ігрового часу.

(10) Марта Костюк – (5) Мірра Андрєєва – 4:6, 6:0, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: martakostyuk

Як тут обійтись без заїждженої фрази про те, що Марта Костюк не одразу увійшла в матч. Як би не хотілось уникнути такого штампу, але, по суті, так і сталось. Українська тенісистка не найкращим чином провела стартовий гейм, віддала його нейтралці практично без боротьби і відпустила Андрєєву у відрив із брейком.

Здавалося б, час на порятунок сету ще є. І Марта дійсно заграла дуже і дуже непогано, але Андрєєва також провела якісний сет і втримала перевагу. Загалом теніс, який показували спортсменки подобався – швидкий, в міру агресивний, але не авантюрний. Прикро, що невдалий перший гейм коштував Марті цілого сету.

Але те, що продемонструвала Костюк в двох наступних партіях варто щирого захоплення. Це точно були найкращі сети у виконанні Марти за останні кілька місяців, так точно. Українська спортсменка заграла розкуто, впевнено і стабільно. А які шикарні паузи робила Костюк перед вирішальними влучними ударами. Це було не просто ефективно, а ще й шалено ефектно.

У нейтралки не було ніяких шансів на боротьбу із такою Мартою. Андрєєвій залишалось тільки понурити голову і змиритися з поразкою. В другому сеті вона взагалі “баранку” відходила. В третій партії якісь натяки на інтригу почали з’являтися, але Костюк їх швидко ліквідувала.

Це була фірмова Марта. Це був дуже якісний і, тьфу-тьфу, шукаю дерево по якому можна постукати, чемпіонський теніс. Не будемо загадувати на майбутнє, а просто привітаємо Марту з тим, що після двох важких матчів і невдалого старту сьогодні вона влаштувала справжню феєрію. Та ще й в матчі проти безпрапорної.

В 1/4 фіналу турніру в Цинциннаті Марта Костюк зіграє проти переможниці матчу Коко Гофф – Маріє Боузкова.