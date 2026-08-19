Теніс сьогодні. Коли грає Марта Костюк – в одиночці та парі? Розклад матчів турніру в Цинциннаті на 19 серпня

Змагання категорії ATP Мастерс та WTA 1000 в американському Цинциннаті поступово наближаються до вирішальних стадій. Сьогодні відбудуться протистояння 1/8 фіналу, а отже ми будемо дізнаватися імена перших чвертьфіналістів великого турніру. Одразу два поєдинки у сьогоднішній ігровий день має провести Марта Костюк. Спочатку вона побореться за вихід в 1/4 фіналу одиночного турніру із нейтралкою Міррою Андрєєвою, а потім ще й проведе парне протистояння.
Розклад матчів на 19 серпня 2026
Cincinnati Open, ATP 1000, WTA 1000
Цинциннаті, США
P&G Center Court
Рафаель Ходар – Флавіо Коболлі – початок о 18:00
Александр Звєрєв – Томмі Пол
Коко Гофф – Маріє Боузкова – не раніше 22:00
Тейлор Фріц – Крістофер О’Коннелл – початок о 02:00
Аріна Сабаленко – Сара Бейлек
Grandstand Court
Іга Свьонтек – Діан Паррі – початок о 18:00
Сорана Кирстя – Джессіка Пегула
Артур Фіс – Алекс Де Мінор
Медісон Кіз – Сію Ван – початок о 02:00
Френсіс Тіафо – Фелікс Оже-Альяссім
Tony Trabert Stadium 3
Роберт Гелловей / Еван Кінг – Лучано Дардері / Томас Мартін Етчеверрі – початок о 18:00
Тьяго Агустін Тіранте – Якуб Меншик
Діана Шнайдер – Єлєна Рибакіна – не раніше 21:00
Нуну Боргеш – Брендон Накашима
Жайме Фарія – Лоренцо Музетті
Champion’s Court
Магалі Кемпен / Александра Панова – Анна Даніліна / Александра Круніч – початок о 18:00
Марта Костюк – Мірра Андрєєва
Лінда Носкова – Аманда Анісімова
Марсело Мело / Александер Звєрєв – Орланду Луж / Рафаель Матуш
Садіо Думбія / Фабьєн Ребуль – Якоб Шнайттер / Марк Вальнер
Court 10
Остін Крайчек / Нікола Мектіч – Марсель Гранольєрс / Орасіо Себальос – початок о 18:00
Катеріна Сінякова / Тейлор Таунсенд – Іва Йович / Кеті Макнеллі – не раніше 22:00
Марта Костюк / Пейтон Стернс – Ханью Гуо / Крістіна Младеновіч
Габріела Дабровскі / Барбора Крейчикова – Маріє Боузкова / Лінда Носкова
Початок матчів вказаний за київським часом