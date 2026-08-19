Теніс сьогодні. Коли грає Марта Костюк – в одиночці та парі? Розклад матчів турніру в Цинциннаті на 19 серпня

Змагання категорії ATP Мастерс та WTA 1000 в американському Цинциннаті поступово наближаються до вирішальних стадій. Сьогодні відбудуться протистояння 1/8 фіналу, а отже ми будемо дізнаватися імена перших чвертьфіналістів великого турніру. Одразу два поєдинки у сьогоднішній ігровий день має провести Марта Костюк. Спочатку вона побореться за вихід в 1/4 фіналу одиночного турніру із нейтралкою Міррою Андрєєвою, а потім ще й проведе парне протистояння.

Розклад матчів на 19 серпня 2026

Cincinnati Open, ATP 1000, WTA 1000

Цинциннаті, США

P&G Center Court

Рафаель Ходар – Флавіо Коболлі – початок о 18:00

Александр Звєрєв – Томмі Пол

Коко Гофф – Маріє Боузкова – не раніше 22:00

Тейлор Фріц – Крістофер О’Коннелл – початок о 02:00

Аріна Сабаленко – Сара Бейлек

Grandstand Court

Іга Свьонтек – Діан Паррі – початок о 18:00

Сорана Кирстя – Джессіка Пегула

Артур Фіс – Алекс Де Мінор

Медісон Кіз – Сію Ван – початок о 02:00

Френсіс Тіафо – Фелікс Оже-Альяссім

Tony Trabert Stadium 3

Роберт Гелловей / Еван Кінг – Лучано Дардері / Томас Мартін Етчеверрі – початок о 18:00

Тьяго Агустін Тіранте – Якуб Меншик

Діана Шнайдер – Єлєна Рибакіна – не раніше 21:00

Нуну Боргеш – Брендон Накашима

Жайме Фарія – Лоренцо Музетті

Champion’s Court

Магалі Кемпен / Александра Панова – Анна Даніліна / Александра Круніч – початок о 18:00

Марта Костюк – Мірра Андрєєва

Лінда Носкова – Аманда Анісімова

Марсело Мело / Александер Звєрєв – Орланду Луж / Рафаель Матуш

Садіо Думбія / Фабьєн Ребуль – Якоб Шнайттер / Марк Вальнер

Court 10

Остін Крайчек / Нікола Мектіч – Марсель Гранольєрс / Орасіо Себальос – початок о 18:00

Катеріна Сінякова / Тейлор Таунсенд – Іва Йович / Кеті Макнеллі – не раніше 22:00

Марта Костюк / Пейтон Стернс – Ханью Гуо / Крістіна Младеновіч

Габріела Дабровскі / Барбора Крейчикова – Маріє Боузкова / Лінда Носкова

Початок матчів вказаний за київським часом