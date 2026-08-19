Відкинути думки про реванш. Марта Костюк – Мірра Андрєєва. Анонс матчу 1/8 фіналу змагань в Цинциннаті

Є велика спокуса поговорити про можливість сьогодні на кортах Цинциннаті взяти реванш у “нейтралки” Мірри Андрєєвої за поразку в півфіналі Ролан Гаррос. Аж надто свіжий той поєдинок у пам’яті українських вболівальників тенісу, аж надто прикрою була поразка Марти, але, скоріше за все, виключно через завищені очікування. Але, здається, думати категоріями “реваншів” – це завдання журналістів і експертів. А от задача Костюк, навпаки, полягає в тому, аби викинути із голови всі передматчеві інтриги і подразники та максимально зосередитися на власному тенісі.

Джерело фото: Instagram, користувач: martakostyuk

А зосереджуватися Марті точно є на чому. Наприклад, розібратися із проблемами на власній подачі, які в двох попередніх матчах в Цинциннаті були помітні неозброєним оком. Коли протягом цілої партії відсоток влучання першим м’ячем навіть не дотягує до 50%, а за підсумками матчу ледь перевалює за цей показник, це точно привід для серйозної домашньої роботи.

І можна було б припустити, що такі цифри з’являються від бажання надмірно ризикнути на першому м’ячі. І може в цьому конкретному випадку так воно і є. Але велика кількість подвійних, які інколи йдуть кучно одна за одною, точно не пояснюється бажанням ускладнити життя суперниці на прийомі. Бо друга подача в матчі зі Стівенс, наприклад, летіла у Марти зі швидкістю точно не крейсерською – ледь вище 100км/год, що для сучасного жіночого тенісу не так вже й багато.

А це вже чистої води психологія. І якщо такі провали Кенін і Стівенс використати не змогли, хоч і добряче попсували нерви і Марті, і нам з вами, то матч проти Андрєєвої – зовсім інша історія. Все-таки ми говоримо про переможницю мейджора не давніх часів, а поточного сезону.

Нейтралка, правда, після Ролан Гаррос відверто здала. Андрєєва провела 4 турніри і тільки тут, в Цинциннаті, змогла виграти більше одного матчу. Александрова, Крейчикова, Фернандес – ось тенісистки, яким останнім часом програвала Мірра. Це – міцні середняки, але точно не топи. А серед спортсменок, яких після грунтового сезону обігрівала Андрєєва, немає навіть таких – всі суперниці були, скажімо так, з другого ешелону.

А отже, не тільки Марта підходить до гри із ворохом проблем. Ситуація у Мірри не набагато краща. Так, Андрєєва буквально розібрала на старті Цинциннаті нашу Олександру Олійникову, але давайте не порівнювати рівень Саші та Марти особливо на харді. Так, нейтралка впоралась із Тжен, яку багато хто записав в список перспективних спортсменок. Але і Марта мала дуже непрості та конкурентні матчі. А форма краще набрається саме в таких.

І давайте не згущувати фарби щодо реваншу. Костюк потрібно виводити себе на емоції вже на корті, а не заряджати перед матчем. І сам факт зустрічі з нейтралкою в наших умовах вже є серйозним подразником. А чим більше вимагатимуть від Марти реваншу, тим більша ймовірність перегорнути ще до передматчевої розминки.

І ще кілька нюансів. Перший: історія особистих протистоянь, яка у нас з вами точно дуже свіжа в пам’яті. Всі три зустрічі Марта та Мірра провели цього сезону. Дві перші (в Брісбені та Мадриді) лишила за собою Марта. Ну а матч на Ролан Гаррос ми згадували вже неодноразово.

Другий: так вже склалося що останнім часом Марта Костюк програє тільки майбутнім переможницям турнірів. І дуже не хочеться прокладати таким чином шлях до титулу саме нейтралці.

Третій: в розкладі сьогоднішнього ігрового дня у Марти запланований ще й парний матч. І, як на мене, чи вийде Костюк на нього взагалі, дуже залежить від результату одиночного протистояння. Є багато варіантів, за яких українській спортсменці краще зніматися з пари.

А загалом, стежимо і вболіваємо, бо сьогодні точно саме такий матч, який пропускати не варто в жодному разі.