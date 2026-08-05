Майже 20 тисяч доларів. Олександра Олійникова передала всі призові з турніру в Торонто на підтримку Збройних Сил України

Українська тенісистка Олександра Олійникова повідомила про те, що прийняла рішення передати 100% призових, зароблених за виступи на змаганнях категорії WTA 1000 в Торонто, на підтримку захисників і захисниць України. 675 тисяч гривень спортсменка перерахувала на підтримку Батальйону безпілотних систем “Спалах” 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу. Ще 154 тисячі гривень та кошти з благодійного збору українців Північної Америки Олександра спрямувала на підтримку роти наземних роботизованих комплексів 413-го окремого полку безпілотних систем “Рейд”

Джерело фото: Instagram, користувач: _drones4ua.org_

Олександра Олійникова: “Для мене постійна підтримка української армії – мій обов’язок, моя основа і моя гуманітарна місія як спортсменки. Саме тому я прийняла рішення передати 100% призових, зароблених на турнірі в Торонто, на допомогу Збройним Силам України. Також триває благодійний збір, відкрий перед турніром в Торонто, до якого ви можете долучитися. Банка буде відкрита до 9 серпня. Прошу всіх підтримати збір, щоб разом передати нашим захисникам якомога більшу допомогу.”

Нагадаємо, що Олександра Олійникова планувала провести напередодні старту турніру в Торонто благодійний аукціон і розіграти на ньому запрошення на змагання. Втім, WTA заблокувала таку можливість, тож аукціон довелось скасувати.

На турнірі в Канаді Олександра Олійникова поступилась вже в першому колі екс-першій ракетці світу Кароліні Плішковій із Чехії. За виступи в Торонто Олександра заробила трохи більше 18 тисяч доларів до вирахування податків.