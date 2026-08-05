Вероніка Подрез без особливих шансів поступилась в другому колі Челленджера в Варшаві

Українська тенісистка Вероніка Подрез, яка на змаганнях категорії WTA Challenger в Варшаві отримала 6-й номер посіву, не змогла пробитися в чвертьфінал турніру. На стадії другого кола Вероніка в двох партіях поступилась представниці Швейцарії Сузан Бандеккі (167-ма ракетка світу). Протягом всього матчу Подрез відчувала серйозні проблеми на подачі. В підсумку Бандеккі встигла оформити одразу 5 брейків. Поєдинок тривав біля години із чвертю ігрового часу.

Сузан Бандеккі – (6) Вероніка Подрез – 6:1, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: vero_tennis

В стартовому сеті гру Вероніки на подачі назвати іншим словом, окрім як “провальною”, не вийде. Подрез не змогла жодного разу захистити свій гейм, а на прийомі українська тенісистка відзначилась лише одного разу. Тож, Бандеккі виграла першу партію із розгромним рахунком – 6:1.

Другу партію Вероніка почала з іще одного програного власного гейму, причому під нуль. І тільки після цього українська тенісистка трохи налагодила гру на подачі. В середині партії Подрез навіть відігралась, проте Сузан встигла оформити ще один брейк і здобула перемогу в матчі.