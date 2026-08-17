Врятувався із подачі суперником на матч. Флавіо Коболлі із великими труднощами долає третій раунд Мастерса в Цинциннаті

Італійський тенісист Флавіо Коболлі, який на змаганнях категорії ATP Мастерс в Цинциннаті отримав 7-й номер посіву, не без проблем пробивається в 1/8 фіналу турніру. На стадії третього кола Флавіо в трьох партіях переграв представника Бельгії Александра Блокса (32-га ракетка світу). Коболлі у вирішальному сеті поступався з брейком, але врятувався із подачі суперником на перемогу. На вихід в 1/8 фіналу змагань в Цинциннаті Флавіо Коболлі витратив дві з половиною години ігрового часу.

(7) Флавіо Коболлі – (28) Александр Блокс – 7:5, 4:6, 7:5

Джерело фото: x.com, користувач: Cincinnati Open

Доволі драматичною вийшла розв’язка стартової партії, коли Коболлі наприкінці сету зумів оформити перший брейк в матчі, вийшов подавати на сет, дозволив супернику відігратися, але одразу ж і вдруге відзначився на прийомі.

Саме наприкінці сету вирішилась доля другого відрізку матчу. Флавіо дещо скинув оберти і Блокс отримав чудову нагоду повести із брейком ще в першій половині партії. Проте тоді Коболлі втримав ситуацію під контролем. Але коли Александр заробив сет-поінти на прийомі, Флавіо вже нічого вдіяти не зміг – разом із подачею італійський тенісис віддав супернику і всю партію.

Але обидві ці розв’язки не порівняються із тим, що відбувалось на корті наприкінці матчу. Блокс, здавалося б, у вирішальний момент оформив брейк і вийшов подавати на перемогу за рахунку 5:3. Та замість того, аби завершити зустріч на свою користь, або, принаймні, забезпечити собі тай-брейк, Александр двічі поспіль програв власні подачі і віддав перемогу Коболлі.

В 1/8 фіналу Мастерса в Цинциннаті Флавіо Коболлі тепер зіграє проти переможця матчу Рафаель Ходар – Алехандро Табіло.