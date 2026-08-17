Іга Свьонтек здобуває 100-ту перемогу на турнірах WTA 1000 на харді. Польська тенісистка переграла Марію Саккарі і продовжує захист титулу в Цинциннаті

Польська тенісистка Іга Свьонтек стає учасницею стадії 1/8 фіналу змагань категорії WTA 1000 в американському Цинциннаті, на яких вона є діючою чемпіонкою. На стадії третього кола Іга здобула доволі непросту перемогу над представницею Греції Марією Саккарі (32-га ракетка світу). Свьонтек програла стартовий сет протистояння, але в двох наступних партіях віддала суперниці всього 2 гейми. На перемогу в матчі Іга Свьонтек витратила 2 години ігрового часу.

(7) Іга Свьонтек – (29) Марія Саккарі – 4:6, 6:1, 6:1

Джерело фото: Instagram, користувач: iga.swiatek

Після кількох більш ніж впевнених геймів на власній подачі на самому початку зустрічі Іга несподівано зіткнулась із серйозними проблемами в середині стартового сету. Спочатку Свьонтек не змогла втримати гейм, в якому спочатку відіграла 3 брейк-поінти. А потім, замість того, аби кинути всі сили на порятунок і зворотній брейк, польська спортсменка була змушена рятувати ще одну свою подачу. Іга з двох брейк-поінтів її втримала, проте відіграти відставання до завершення сету так і не змогла.

Зате, на самому початку другої партії Свьонтек повела із брейком в активі. Правда, із захистом наступного гейму на власній подачі у Іги знову виникли труднощі, але цього разу вона відігралась з подвійного брейк-поінту та пішла у відрив – 3:0. І лише із середини другого сету гру польської спортсменки можна було назвати дійсно чемпіонською. У Саккарі повернутися в боротьбу за матч шансів просто не було.

Свьонтек встигла ще раз взяти подачу суперниці до завершення стартового сету, ну а в третій партії на грецьку тенісистку чекав повноцінний розгром – Іга тричі відзначилась на прийомі і втримала всі власні гейми.

Для Іги Свьонтек ця перемога стала 100-ю в кар’єрі, здобутою на хардових турнірах категорії WTA 1000. В 1/8 фіналу змагань в Цинциннаті діюча чемпіонка турніру зіграє проти представниці Франції Діан Паррі.

Нагадаємо, минулого тижня Іга Свьонтек стала тріумфаторкою турніру WTA 1000 в канадському Торонто.