Перший трофей в сезоні. Іга Свьонтек спокійно переграла Єлєну Рибакіну в фіналі тисячника в Торонто

Польська тенісистка Іга Свьонтек стає переможницею змагань категорії WTA 1000 в Торонто. В титульному матчі протистояння Іга в двох партіях більш ніж впевнено здолала представницю Казахстану Єлєну Рибакіну (2-га ракетка світу). На перемогу в першому у сезоні фіналі Іга Свьонтек витратила всього годину із чвертю ігрового часу.

(7) Іга Свьонтек – (2) Єлєна Рибакіна – 6:2, 6:3

Джерело фото: x.com, користувач: National Bank Open

Насправді, ще від самого початку турніру в Торонто було помітно, що Рибакіна перебуває в пошуках своєї гри. Навіть відносно прості, здавалося б поєдинки, Єлєна перетворювала на справжні випробування для себе. Так, представниця Казахстану проходила раунд за раундом, але робила це попри свою гру, а не завдяки ній.

У Свьонтек ситуація була протилежна. Іга з перших раундів демонструвала свій фірмовий теніс і питання лишалось тільки в тому, а чи надовго вистачить польську спортсменку? Це вже повернення на свій рівень чи епізодичний сплеск, який так само швидко спаде?

Попри всі ці передматчевій нюанси здавалося, що Рибакіна зможе нав’язати боротьбу та претендувати на титул. Тим більше, на кону не тільки трофей, а й загострення боротьби за першу сходинку світового рейтингу (якби Єлєна взяла трофей, то вона відставали б від Сабаленко всього на 4 очки). Але не вийшло.

Перемога Іги була дійсно, як то кажуть, “без варіантів”. Що робити із суперницею, яка влучає 80% першим м’ячем і не просто влучає, а ставити перед тобою доволі непрості завдання цією самою подачею, Рибакіна так і не змогла придумати. Ну і проблеми у власних геймах у Єлєни нікуди не поділись – в кожному із сетів друга ракетка світу по два рази упускала власну подачу.

В першій партії Рибакіна ще ледь не скористалась спадом у Свьонтек для того, аби повернутися в боротьбу. В середині сету, вже після того, як Іга оформила швидкий брейк, Єлєна повела на прийомі 40:15. Але подвійний брейк-поінт Рибакіна не реалізувала і, як показала практика, це були її єдині шанси на прийомі за весь матч.

Іга Свьонтек, яка на шляху до трофею здолала Еліну Світоліну і Марту Костюк (Марта взагалі останнім часом програє тільки майбутнім чемпіонкам), оформила свій 26-й титул в кар’єрі. У Іги фантастичні показники в фіналах – із 31-го титульного матчу Свьонтек програла тільки 5.