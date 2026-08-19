Поступилась на двох тай-брейках. Іва Йович програє на стадії третього кола турніру в Цинциннаті

13-та ракетка змагань категорії WTA 1000 в американському Цинциннаті місцева тенісистка Іва Йович не змогла подолати стадію третього кола турніру. В двох більш ніж напружених сетах Іва поступилась представниці Чехії Маріє Боузковій (27-ма ракетка світу). В кожній із партії Йович мала можливість подавати на перемогу, проте упускала цей шанс і в підсумку віддавала відрізки матчу суперниці на тай-брейці. Маріє Боузкова витратила на вихід в 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті трохи більше 2 годин і 20 хвилин ігрового часу.

(22) Маріє Боузкова – (13) Іва Йович – 7:6(0), 7:6(5)

Джерело фото: Instagram, користувач: iva_jovic07

Ініціатива в цій зустрічі часто переходила із рук в руки. Так, в стартовому сеті Йович двічі поступалась із брейком, але в середині партії американська спортсменка налагодила гру і вже сама повела із геймом на прийомі в активі. Іва навіть виходила подавати на сет, проте Боузкова відігралась. А потім Маріє більш ніж впевнено виграла тай-брейк першого відрізку матчу. За весь тай Йович не змогла виграти жодного розіграшу.

В другому сеті Іва двічі лідирувала з брейком і знову подавала на партію. Але кожного разу Боузкова знаходила можливість зрівняти рахунок. Другий тай-брейк у матчі минув вже у більш конкурентній боротьбі, але Маріє зуміла оформити єдиний міні-брейк і завершити протистояння на свою користь.

В 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті Маріє Боузкова зіграє проти 4-ї ракетки змагань ще однієї американської спортсменки Коко Гофф.