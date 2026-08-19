Набирає форму перед US Open. Фелікс Оже-Альяссім виходить в 1/8 фіналу Мастерса в Цинциннаті

Канадський тенісист Фелікс Оже-Альяссім, який на Мастерсі в Цинциннаті отримав 2-й номер посіву, доволі впевнено долає стадію третього кола змагань. В двох партіях Фелікс розібрався із представником Аргентини Хуаном Мануелем Черундоло (51-ша ракетка світу). Якщо в стартовому сеті для перемоги Оже-Альяссіму довелось докласти чимало зусиль, то другу партію канадський спортсмен виграв без будь-яких проблем. На перемогу в матчі Фелікс Оже-Альяссім витратив трохи менше ніж півтори години ігрового часу.

(2) Фелікс Оже-Альяссім – Хуан Мануель Черундоло – 7:5, 6:1

Джерело фото: x.com, користувач: Cincinnati Open

Черундоло в цьому матчі тримався тільки до вирішальних геймів стартової партії. Так, до рахунку 5:5 мінімальні шанси відзначитися на прийомі були у обох спортсменів, але саме з цього моменту Фелікс повністю захопив ініціативу. Спочатку канадський тенісист завадив Хуану Мануелю подати на тай-брейк і забрав стартовий сет.

А потім Оже-Альяссім видав ударний початок другої партії – представник Канади двічі відзначився на прийомі і повів – 5:0. Таким чином Фелікс залишив за собою 7 геймів поспіль. Довести матч до перемоги, маючи таку перевагу, 2-му номеру посіву вдалось без проблем.

В 1/8 фіналу Мастерса в Цинциннаті Фелікс Оже-Альяссім зіграє проти американця Френсіса Тіафо, який на стадії третього кола виграв дербі у Лернера Тіна.

Нагадаємо, що Фелікс Оже-Альяссім через травму був змушений знятися з Мастерса в Монреалі. Канадський тенісист отримав ушкодження перед стартовим матчем на турнірі. Втім, травма виявилась не настільки серйозною і Фелікс вже за півтора тижні повернувся у гру.