Не встиг відновитися. Карлос Алькарас знявся з Мастерса в Цинциннаті

Іспанський тенісист Карлос Алькарас був змушений відмовитися від участі у змаганнях категорії ATP Мастерс в американському Цинциннаті, на яких він є діючим чемпіоном. Карлос вирішив не форсувати своє повернення на корт після травми руки, яку він отримав ще в квітні цього року під час виступів на змаганнях у Барселоні. Через пошкодження Алькарас пропустив більшу частину грунтового сезону, а також всі турніри, які відбувались на траві.

Джерело фото: Instagram, користувач: carlitosalcarazz

Нагадаємо, що Карлос Алькарас є діючим чемпіоном не тільки Мастерса в Цинциннаті, а й US Open. Наразі планується, що екс-лідер світового рейтингу повернеться в тур саме на Відкритому Чемпіонаті США, проте точної інформації про участь Алькараса в мейджорі наразі немає.

Мастерс в Цинциннаті розпочнеться 13 серпня. За підсумками турніру Карлос Алькарас втратить 1000 очок у світовому рейтингу.