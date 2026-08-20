Цього разу майже без боротьби. Катаріна Завацька не змогла вийти в чвертьфінал 75-тисячника в Сербії

Українська тенісистка Катаріна Завацька завершує виступи на змаганнях категорії WTT W75 в сербському місті Куршумлійська Баня на стадії другого кола. Катаріна, яка була посіяна на турнірі під 4-м номером, в боротьбі за вихід в чвертьфінал поступилась представниці Італії Джорджії Педоне (336-та ракетка світу). За весь матч Завацька виграла всього 4 гейми. Зустріч тривала приблизно 1 годину і 45 хвилин ігрового часу.

(4) Катаріна Завацька – Джорджія Педоне – 6:1, 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: katya_zavatska_

Завацька далеко не найкращим чином починала обидві партії зустрічі. Катаріна програвала два стартових гейми на власній подачі і відпускала суперницю у відрив – 0:4. В першому сеті загострити боротьбу українська спортсменка не змогла і розгромно програла цей відрізок зустрічі.

А от в другій партії Завацька трохи скоротила відставання і навіть завадила суперниці подати на перемогу з першої спроби. Втім, здійснити повноцінний камбек Катаріна так і не змогла.