Провалила початок матчу, але здобула вольову перемогу. Єлизавета Котляр виходить в півфінал 50-тисячника в Чехії

Українська тенісистка Єлизавета Котляр здобуває дуже непросту перемогу на стадії 1/4 фіналу змагань категорії WTT W50 (колишній ITF-тур) в чеській Празі. В трьох партіях Котляр переграла представницю Словенії Пію Ловрич (555-та ракетка світу). Єлизавета буквально провалила старт матчу, але змогла зібратися та переломити хід протистояння. На перемогу в зустрічі Єлизавета Котляр витратила трохи більше 2 годин і 20 хвилин ігрового часу.

Єлизавета Котляр – Піа Ловрич – 3:6, 6:3, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: lafrenchtouchacademy

Дебют зустрічі, якщо бути геть відвертим, перетворився на справжній жах для Котляр. Українська тенісистка тричі програла власну подачу. При цьому, якщо стартовий гейм Єлизавета віддала суперниці у боротьбі, то далі українська спортсменка взагалі не могла нічого протиставити опонентці. Дві свої подачі Котляр віддала під нуль. А в геймах на прийомі Єлизавета змогла виграти всього по одному розіграшу.

В такій ситуації здавалось, що про стартовий сет можна забувати. Але Котляр з рахунку 0:5 змогла загострити боротьбу. Двічі українська спортсменка завадила Ловрич подати на партію, проте продовжила мучитися у власних геймах. В підсумку, Піа таки оформила ще один брейк і завершила стартовий відрізок матчу, але Єлизавета скоротила відставання з 0:5 до 3:5, подарувала надію на камбек і відіграла 6 сет-болів у суперниці.

В двох наступних сетах Котляр не заграла ідеально. Але свій теніс українська спортсменка почала знаходити. Боротьба була непростою і нервовою, проте цього разу завершення сетів лишалось саме за Єлизаветою.

Сценарій, за яким розвивались події в другому і третьому сетах, був, по суті, одним і тим самим. Починала Котляр з того, що двічі виходила вперед із геймом на прийомі в активі, але давала Ловрич можливість відігратися. Але наприкінці кожної з партій українська спортсменка оформлювала ще по 2 брейки і забирала сети.

Тепер у півфіналі змагань в Празі Єлизавета Котляр зіграє проти 6-ї ракетки турніру китаянки Сінью Гао (255-ий номер світового рейтингу).