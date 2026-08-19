Знову на характері. Марта Костюк переграла чемпіонку US Open в третьому колі змагань у Цинциннаті

Українська тенісистка Марта Костюк здобуває вкрай непросту перемогу в третьому раунді змагань категорії WTA 1000 в американському Цинциннаті, на яких вона отримала 10-й номер посіву. В двох напружених сетах Костюк переграла екс-третю ракетку світу і чемпіонку US Open – 2017 Слоан Стівенс із США. В обох партіях Марта не дала суперниці дотягнути до тай-брейків і оформила перемогу з рахунком 7:5. На вихід в 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті Марта Костюк витратила біля 1 години і 40 хвилин ігрового часу.

(10) Марта Костюк – (WC) Слоан Стівенс – 7:5, 7:5

Джерело фото: Instagram, користувач: martakostyuk

Знову не без проблем, знову у конкурентній боротьбі і на морально-вольових. Знову із великою кількістю власних помилок, але і при дуже непоганій грі суперниці. Марта Костюк здобуває другу перемогу на турнірі в Цинциннаті над тенісисткою, яка свого часу була в топі світового тенісу, вигравала Турніри Великого Шолому, але зараз опинилась далеко не на найкращих позиціях в рейтингу.

Але, як і у випадку з Софією Кенін на старті, сьогодні Слоан Стівенс показала ледь не найкращу свою гру за великий проміжок часу. Американська тенісистка відверто додала в русі задньою лінією – тому компоненті, який мав стати вагомим аргументом на користь Марти. А ще Стівенс стабільно знаходила фірмові удари кросом, які були водночас гострими, потужними і дуже вчасними.

І якщо накласти цю відверто непогану гру Слоан на велику кількість помилок самої Костюк, то і побачимо причину настільки напруженого протистояння. Так, навіть із проблемами Марта переважали суперницю майже в усіх аспектах гри. Але прикрі неточності давали Стівенс можливість не просто триматися на плаву, а й серйозно претендувати на те, щоб затягнути матч до трьох сетів.

Костюк помилялась на будь-який смак. То смеш із надзвичайно вигідної позиції проб’є в сітку, то почне власний гейм з двох подвійних помилок поспіль, то просто зірве удар із задньої лінії. Але повертаємось до думки, що українська тенісистка дійсно стала топовою спортсменкою. А таких вирізняє не можливість зносити всіх на своєму шляху, коли гра йде. А саме вміння лишати за собою матчі, в яких все йде не так. В яких суперниця раптово проводить найкращу гру, а у тебе самої мало що виходить на корті.

І ще один “скіл”, із яким у Костюк ще минулого сезону були відверті проблеми – вміння зібратися на ключові розіграші та дотиснути суперницю у вирішальний момент. Погодьтесь, якби Стівенс дотягнула бодай до одного тай-брейку, зустріч могла повернути геть у інший бік. Але Марта не дала суперниці претендувати на цю тенісну лотерею.

Це були, скажімо так, загальні думки про матч. А якщо говорити про його перебіг, то вже після стартового гейму стало зрозуміло, що Костюк точно не буде просто. Марта програла власну подачу, ну а Стівенс дуже спокійно відпрацьовувала свої гейми.

Українка не формувала події і методично тиснула. І в середині першого сету Марта отримала можливість відігратися. Нею Костюк скористалась, вирівняла ситуацію в рахунку, ну а наприкінці сету не дала Слоан подати на тай-брейк. Можливо, цей брейк і не був логічним – справедливим результатом сету, напевно, був саме тай, але Костюк своїм тиском заслужила на цей брейк.

В другій партії з’явилось відчуття якогось дежавю. У Марти знову ще серйозніше просіла перша подача. І в першому відрізку матчу влучання не було захмарним, але тут Костюк знову опустила цю графу в статистиці нижче 50%. Все частіше і частіше Марта була змушена повторювати підкидання м’яча при подачі (момент, який відверто дратує багатьох суперниць і їхніх вболівальників). Саме в цій партії трапився момент, коли Костюк почала гейм з двох подвійних.

Стівенс тричі вела з брейком і навіть подавала на сет. Але українська спортсменка боролась, працювала, трималась, заводила сама себе і відігравалась. Ну а ще один брейк при подачі Слоан на тай-брейк став винагородою Марті за цю боротьбу на характері.

В 1/8 фіналу змагань в Цинциннаті Марта Костюк зіграє проти нейтралки Мірри Андрєєвої. Чи буде шанс на реванш за поразку на Ролан Гаррос? Побачимо вже ввечері.