Знову поразка. Вінус Вільямс поступається на старті тисячника в Торонто

Американська тенісистка Вінус Вільямс, яка отримала wild card в основну сітку змагань категорії WTA 1000 в Торонто, знову не змогла подолати навіть стартову стадію турніру. В першому колі тисячника в Канаді Вінус в двох партіях поступилась представниці Узбекистану Каміллі Рахімовій (82-га ракетка світу). Зустріч тривала півтори години ігрового часу.

Камілла Рахімова – (WC) Вінус Вільямс – 6:4, 6:1

Джерело фото: x.com, користувач: National Bank Open

В стартовому сеті зустрічі Вінус ще спромоглась нав’язати боротьбу суперниці – хоч Вільямс-старша і упустила вже стартовий гейм на власній подачі, але змогла відіграти це відставання. Правда, наприкінці сету американська спортсменка ще раз дозволила Рахімовій зробити брейк, причому під нуль. А вже в наступному геймі Камілла подала на сет.

А от в другій партії Вільямс вже не змогла нічого протиставити суперниці. Вінус виграла тільки 1 гейм і зазнала чергової поразки.

Востаннє Вінус Вільямс перемагала в турі вже більше року тому – на змаганнях в Вашингтоні в сезоні – 2025.

В другому раунді змагань в Торонто Камілла Рахімова зіграє проти 32-ї ракетки турніру Катеріни Сінякової із Чехії.