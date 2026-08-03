Визначено стартову суперницю Еліни Світоліної в Торонто

Українська тенісистка Еліна Світоліна дізналась ім’я першої суперниці на змаганнях категорії WTA 1000 в канадському Торонто. В стартовому для себе матчі другого кола Еліна, яка отримала на змаганнях 9-й номер посіву, зіграє проти іспанської тенісистки Джессіки Бузас-Манейро. 59-та ракетка світу на старті турніру переграла володарку wild card місцеву спортсменку представницю п’ятої сотні світового рейтингу Аріану Арсено.

Джессіка Бузас-Манейро – (WC) Аріана Арсено – 6:2, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: wta

Еліна Світоліна грала проти іспанської тенісистки вже тричі – в Цинциннаті у 2024-му році і минулого сезону на грунтових змаганнях в Руані та Римі. В жодному з цих матчів українська тенісистка не віддала суперниці жодної партії.