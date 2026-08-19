Безпрапорні на вихід. Нейтральні Рубльов та Медвєдєв синхронно залишають Мастерс в Цинциннаті

Безпрапорні тенісисти Даніїл Медвєдєв та Андрій Рубльов не змогли подолати стадію третього кола Мастерса в Цинциннаті. Рубльов, який був посіяний на турнірі під 13-м номером без шансів поступився португальському спортсмену Нуну Боргешу (47-ма ракетка світу). А ось 7-й номер світового рейтингу Даніїл Медвєдєв не реалізував потрійний матч-бол та програв фіналісту Мастерса в Монреалі американцю Брендону Накашимі (на фото).

Нуну Боргеш – (13) Андрій Рубльов – 6:3, 6:4

(27) Брендон Накашима – (4) Даніїл Медвєдєв – 6:7(3), 7:6(4), 6:1

Джерело фото: x.com, користувач: Cincinnati Open

Отже, Рубльов свій матч програв майже без шансів. Боргеш ударно розпочав поєдинок і повів одразу із двома брейками – 4:0. Безпрапорний спортсмен трохи скоротив відставання і одну програну подачу відіграв, але більшого Нуну супернику не дозволив. Ну а в другій партії португальцю вистачило єдиного брейку для того, аби оформити доволі несподівану перемогу.

А от протистояння Брендона Накашими та Даніїла Медвєдєва перетворилось на справжню драму. В стартовому сеті американець вів із брейком і мав завершувати партію на свою користь. Три сет-боли Брендон не реалізував на прийомі, ще 1 був американця вже при подачі на сет. Втім, в цьому відрізку зустрічі Медвєдєв врятувався і залишив партію за собою на тай-брейці.

В другому сеті брейків вже не було, але у Накашими підвисла подача у найбільш відповідальний момент – за рахунку 4:5. Брендон почав гейм з рахунку 0:40, а це був потрійний матч-бол для безпрапорного. Втім, Накашима відігрався, завершив сет перемогою на тай-брейці, а у вирішальному сеті просто декласував суперника.

Цікаво, що в 1/8 фіналу спортсмени, які подарували нам трохи приємних емоцій своїми перемогами над нейтралами, зіграють між собою.