Пегула та Еала не дограли фінальний матч у Вашингтоні, чоловічий титульний поєдинок навіть не розпочався

На змаганнях у Вашингтоні у фінальний ігровий день ми так і не дізнались імена переможців змагань категорії ATP 500 та WTA 500. Корективи у розклад турніру аніс дощ, через який проведення поєдинків було призупинено. Жіночий фінал між Джессікою Пегулою та Александрою Еалою було перервано на початку другої партії, а чоловічий фінал між Тейлором Фріцем та Рафаелем Ходаром навіть не встиг розпочатися.

Відповідно, фінальні протистояння було перенесено на понеділок. Першими на корт вийдуть Пегула та Еала, які дограватимуть жіночий фінал з рахунку 6:4, 1:2. Початок догравання запланований на 19:00 за київським часом.

Слідом за Джессікою та Александрою на корт вийдуть Тейлор Фріц та Рафаель Ходар. Початок їхньої зустрічі запланований не раніше ніж о 20:00 за київським часом.