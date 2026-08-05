Теніс сьогодні. Старт Звєрєва, Оже-Альяссіма, Рибакіної та Пегули в Канаді. Розклад матчів на 5 серпня

В середу на змаганнях категорії ATP Мастерс в Монреалі та WTA 1000 в Торонто на старт вийдуть всі топові спортсмени, які потрапили в посів. Отже, протягом вечора та ночі на нас чекає безліч поєдинків, які точно заслуговують на увагу тенісних вболівальників. Марта Костюк та Еліна Світоліна отримали день відпочинку після непростих зустрічей другого кола, але незважаючи на це, є протистояння які можна і варто дивитися.

Розклад матчів на 5 серпня 2026

National Bank Open presented by Rogers 2026, WTA 1000

Торонто, Канада

Centre Court

Дарія Касаткіна – Єлєна Рибакіна – початок о 19:30

Кайла Дей – Коко Гофф

Рената Сарасуа – Лейла Фернандес

Аліша Паркс – Александра Еала

Grandstand Court

Енн Лі – Кайла Кросс – початок о 18:00

Джессіка Пегула – Магдалена Френх

Мірра Андрєєва – Кароліна Плішкова

Панна Удварді – Наомі Осака

Лінда Носкова – Кеті Макнеллі

Court 1

Слоан Стівенс – Белінда Бенчіч – початок о 19:30

Іва Йович – Магда Лінетт

Марія Саккарі – Зейнеп Сонмез

Людмила Самсонова – Барбора Крейчикова

Court 4

Маріє Боузкова – Тейлор Таунсенд – початок о 19:30

Аліна Корнєєва – Емма Наварро

Елізе Мертенс – Анна Бондар

Сорана Кирстя – Мая Джойнт

National Bank Open presented by Rogers, ATP 1000

Монреаль, Канада

Centre Court

Стефанос Ціціпас – Жоау Фонсека – початок о 18:00

Дженсон Бруксбі – Бен Шелтон

Александр Звєрєв – Таллон Грікспор

Тітуан Дроге – Фелікс Оже Альяссім – не раніше 02:00

Лернер Тін – Гаель Монфіс

Rogers Court

Ніколас Мехія – Лоренцо Музетті – початок о 18:00

Каспер Рууд – Хуан Мануель Черундоло

Тьяго Агустін Тіранте – Тейлор Фріц

Даніїл Медвєдєв – Ботік Ван Де Зандсхулп – не раніше 02:00

Валентен Роє – Томмі Пол

Court 5

Валентен Вашеро – Маріано Наване – початок о 18:00

Закері Швайда – Артур Фіс

Рафаель Ходар – Корентен Муте

Карен Хачанов – Теренс Атман – не раніше 22:30

Джейкоб Фірнлі – Якуб Меншик

Court 9

Зізу Бергс – Себастьян Баєс – початок о 18:00

Ігнасіо Бусе – Кемерон Норрі

Хуберт Хуркач – Алехандро Табіло

Алекс Мікельсен – Франсіско Черундоло

Юго Юмбер – Даніель Меріда Агілар

Court 2

Нуну Боргеш – Томас Мартін Етчеверрі – початок о 18:00

Міомір Кецманович – Артур Рендеркнек

Рафаель Колліньйон – Олексій Попирін

Фабіан Марожан – Маттео Арнальді – не раніше 22:30

Початок всіх матчів вказаний за київським часом