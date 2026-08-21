Теніс сьогодні. Коли грає Марта Костюк у чвертьфіналі тисячника? Розклад матчів турніру в Цинциннаті на 21 серпня

Сьогодні на кортах Цинциннаті визначиться остаточний склад півфінальної стадії турнірів категорії ATP Мастерс та WTA 1000. Попри те, в 1/4 фіналу настільки великих змагань просто не буває нецікавих протистоянь, ми виділяємо одну зустріч – матч за участю єдиної представниці України, яка продовжує боротьбу, Марти Костюк. Сьогодні глибоко вночі Марта гратиме проти вкрай непростої суперниці – американської тенісистки Коко Гофф.
Розклад матчів на 21 серпня 2026
Cincinnati Open, ATP 1000, WTA 1000
Цинциннаті, США
P&G Center Court
Шувей Се / Єлєна Остапенко – Магалі Кемпен / Александра Панова – початок о 18:00
Сара Бейлек – Медісон Кіз – не раніше 20:00
Тейлор Фріц – Брендон Накашима – не раніше 22:00
Лоренцо Музетті – Френсіс Тіафо – початок о 02:00
Марта Костюк – Коко Гофф
Grandstand Court
Лучано Дардері / Томас Мартін Етчеверрі – Марсель Гранольєрс / Орасіо Себальос – початок о 18:00
Сімоне Болеллі / Андреа Вавассорі – Орланду Луж / Рафаель Матуш
Іва Йович / Кеті Макнеллі – Маріє Боузкова / Лінда Носкова
Tony Trabert Stadium 3
Константін Францен / Робін Хаасе – Тео Аррібаж / Альбано Оліветті – початок о 18:00
Юго Ні / Едуар Роже-Васслен – Садіо Думбія / Фабьєн Ребуль
Початок всіх матчів вказаний за київським часом