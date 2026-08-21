Упустила можливість стати першою ракеткою світу. Єлєна Рибакіна не дограла матч із Ігою Свьонтек через травму

Найбільш інтригуючий матч сьогоднішнього ігрового дня на кортах Цинциннаті (на нашу скромну думку) завершився достроково. Представниця Казахстану Єлєна Рибакіна ще в стартовому сеті була змушена відмовитися від продовження боротьби із діючою чемпіонкою турніру польською спортсменкою Ігою Свьонтек. Таким чином, Рибакіна витратила можливість піднятися на першу сходинку світового рейтингу за підсумками ігрового тижня. Ну а Свьонтек продовжує боротьбу за захист свого минулорічного титулу в Цинциннаті.

(7) Іга Свьонтек – (2) Єлєна Рибакіна – 4:1, ret

Джерело фото: x.com, користувач: Cincinnati Open

Рибакіна від самого початку зустрічі почувалась ніби не у своїй тарілці. Хоча, в стартовому геймі Єлєна і нав’язала боротьбу на прийомі і навіть дісталась до брейк-поінту, але Свьонтек не тільки втримала подачу, а й оформила брейк вже в наступному геймі.

За рахунку 1:4 Рибакіна викликала на корт фізіо, через дискомфорт в нозі. Єлєна повернулась в матч, вийшла на подачу, не змогла ввести м’яч в гру з першої спроби і одразу після цього знялась із зустрічі.

Іга Свьонтек в півфіналі змагань в Цинциннаті зіграє проти американської спортсменки Джессіки Пегули, яка перемогла в американському дербі Аманду Анісімову.

Лідеркою світового рейтингу за підсумками турніру в Цинциннаті залишиться нейтралка Аріна Сабаленко, втім їй необхідно захищати 2000 очок за минулорічний титул на US Open, тож боротьба за першу сходинку ще попереду.