Поступився на драматичному тай-брейку. Віталій Сачко не зумів вийти в фінал кваліфікації US Open – 2026

Єдиний представник України в чоловічих змаганнях на US Open – 2026 Віталій Сачко не зумів подолати стадію другого кола відбору. В боротьбі за вихід в фінал кваліфікації Віталій на чемпіонському тай-брейці поступився представнику Іспанії Пабло Льямасу Руїсу (126-тя ракетка світу). Долю матчу вирішив драматичний тай-брейк третього сету. Зустріч тривала трохи більше 3 годин ігрового часу.

(18) Пабло Льямас Руїс – Віталій Сачко – 6:2, 4:6, 7:6(11)

Джерело фото: Instagram, користувач: vitaliy.sachko

Після поразки в стартовому сеті Сачко поступався із брейком і в другій партії – 0:2. Але Віталій зумів відігратися і перевести зустріч у вирішальне протистояння.

Третій сет обійшовся без брейків, хоча наприкінці партії Віталій зіткнувся із серйозними проблемами на подачі – 12-й гейм український тенісист захистив тільки відігравши 2 матч-боли у суперника. Ще раз демонструвати характер Сачку довелось вже на чемпіонському тай-брейці, коли він поступався 7:9.

Мав Віталій і чудову нагоду закрити зустріч на свою користь, але не скористався матч-поінтом на власній подачі за рахунку 11:10. В підсумку Сачко двічі упустив розіграш на подачі, програв 3 очки поспіль і пропустив іспанського спортсмена у фінал відбору.

Таким чином українських тенісистів не лишилось в жодному кваліфікаційному турнірі US Open. Сьогодні свій матч другого кола програла Вероніка Подрез, яка поступилась екс-четвертій ракетці світу.