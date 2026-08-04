Чорний день для українок в Торонто. Юлія Стародубцева програє стартовий матч на тисячнику

Юлія Стародубцева стала третьою українкою, яка програла вже свій стартовий матч на змаганнях категорії WTA 1000 в канадському Торонто. В першому ж колі турніру Юлія поступилась представниці Австралії Маї Джойнт (76-та ракетка світу), яка починала виступи ще з кваліфікаційного раунду. Стародубцева виграла стартовий сет матчу, але дозволила суперниці здобути вольову перемогу. Зустріч тривала майже 2 години і 40 хвилин ігрового часу.

(Q) Мая Джойнт – Юлія Стародубцева – 4:6, 6:1, 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: yuliiastar17

Стартовий гейм зустрічі на власній подачі Джойнт просто провалила. Австралійська тенісистка почала матч із 0:40 і таким шансом Стародубцева мала користуватися. Правда, стартову перевагу Юлія не втримала – Мая в середині партії оформила зворотній брейк, але українська спортсменка одразу ж відновила своє лідерство і довела сет до перемоги.

На початку другого сету Юлія серйозно тиснула на суперницю. Джойнт буквально врятувала два стартових гейми, відігравши в них 5 брейк-поінтів. І раптом, за рахунку 1:2 посипалась вже сама Стародубцева. Юлія дозволила Маї оформити 2 брейки, і перевести зустріч у вирішальний сет.

Він став справжньою битвою нервів. Юлія почала партію із програної подачі, але дуже швидко перевернула перебіг сету – два брейки і вже сама Стародубцева лідирує в рахунку – 3:1. Але знову Джойнт змогла організувати шикарний відрізок, в якому австралійська тенісистка 3 рази взяла подачу Юлії, виграла 5 геймів поспіль і завершила зустріч на свою користь.

В другому раунді змагань в Торонто Мая Джойнт зіграє проти 14-ї ракетки турніру Сорани Кирсті з Румунії.