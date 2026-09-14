Другий трофей на мейджорі в сезоні. Александр Звєрєв переграв Бена Шелтона в фіналі US Open – 2026

Німецький тенісист Александр Звєрєв стає переможцем Відкритого Чемпіонату США. В титульному матчі US Open – 2026 Александр, який був лідером посіву змагань, переграв місцевого спортсмена Бена Шелтона (9-та ракетка світу). Звєрєв доволі впевнено повів в матчі 2:0 за сетами, але дозволив супернику скоротити відставання. Проте загострити боротьбу Шелтон так і не зміг – на четверту партію Бену банально не вистачило сил. На перемогу в фіналі US Open – 2026 Александр Звєрєв витратив трохи більше ніж 3 з половиною години ігрового часу.

(1) Александр Звєрєв – (8) Бен Шелтон – 6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

Дивовижну реакцію викликає перемога Александра Звєрєва на US Open – 2026. З одного боку, німецький тенісист бере другий трофей на Грендслемах в сезоні. Та й загалом він зіграв в трьох титульних матчах найбільших турнірів за рік і заслужено очолив чемпіонську гонку. Але з іншого боку, на думку багатьох, Звєрєв досі лишається “найкращим після”…

Після Алькараса і Сіннера, звісно ж. Бо обидва трофеї на мейджорах Александр здобував на тих турнірах, на яких Карлос і Яннік або не були присутні, або грали із серйозними проблемами. На Ролан Гарросі іспанський тенісист не грав через травму, а італієць поступився ще на ранніх стадіях через раптові труднощі зі здоров’ям. На US Open сталось навпаки – Сіннер знявся з турніру, ну а Алькарас ще не встиг набрати форму і в драматичному матчі програв тому самому Шелтону, із яким Звєрєв розігрував титул.

Звісно, можна гратися в тенісне “якби”, але факт залишається фактом. Александр починав сезон із нулем в графі виграних мейджорів. Про Звєрєва говорили, як про найбільшого невдаху головних турнірів туру. А на даний момент він взяв вже 2 Грендслема. І обставини, за яких німецький спортсмен їх виборював, забудуться. А от результат залишиться в історії. Тож, всі розмови про те, що Звєрєв взяв ці трофеї виключно через проблеми Сіннера і Алькараса, давайте відкладемо в бік і просто привітаємо Александра із трофеєм.

А він його заслужив. Не тільки сьогоднішнім матчем, а й тим, як Александр трансформувався протягом турніру. Пам’ятаєте, із якими труднощами Звєрєв починав виступи в Нью-Йорку? Пам’ятаєте ці два п’ятисетових протистояння на самому старті, коли гра німця точно не виглядала чемпіонською? І як класно потім Звєрєв додав і не віддав до фіналу більше жодного сету!

Так, можна знову згадувати, що на шляху до титульного матчу Александр не зіграв проти жодного представника топ-20 світового рейтингу. Але ж хіба це його провина? Звєрєву точно не варто закидати, що всі топи з його половини сітки вирішили самоусунутися із боротьби ще до вирішальних стадій. Так само було і на Ролан Гаррос, але ж в чому можна звинувачувати самого Александра?

Фінальний матч почався із дуже ефективного сету у виконанні Звєрєва. В першому ж геймі зустрічі Звєрєв зумів відзначитися на прийомі і у Шелтона, по суті, не було жодних шансів на те, аби відігратися. Ну про які шанси можна говорити, якщо Бен навіть до рахунку “рівно” на прийомі жодного разу не дістався, не те що до брейк-поінтів? Ні, американець старався і боровся, але Александр був безжалісним – стабільно працював на подачі, а на завершення сету оформив ще один брейк.

В другій партії Шелтон серйозно додав і в стабільності гри на власній подачі (наприклад, суттєво виріс відсоток потрапляння першим м’ячем), і в цілому в агресивності тенісу. Але єдиний брейк-поінт в партії знову заробив саме Звєрєв. Своїм шансом Александр не скористався, але як же потужно він провів тай-брейк. Німецькому спортсмену вдався шикарний стартовий ривок із двома міні-брейками – 5:0. І повернутися в боротьбу за тай Шелтон так і не зміг.

В третій партії, нарешті, рівна боротьба тривала протягом усього сету. Шелтон навіть заробив перший у зустрічі брейк-поінт в середині цього відрізку матчу, проте реалізувати його американський тенісист не зумів. А наприкінці сету стався єдиний момент, який можна назвати провалом Звєрєва в цьому фіналі. Свою подачу на тай-брейк Александр розпочав із рахунку 0:40 і відігратися з потрійного брейк-поінту лідер посіву так і не зумів.

Ось воно – загострення боротьби, повернення інтриги, початок камбеку! Принаймні, на це дуже сподівались трибуни, які сьогодні шалено підтримували Шелтона. Але цей тиск аж ніяким чином не подіяв на Звєрєва. Александр повернув собі максимальну стабільність та ефективність і провів просто шикарний сет. Знову швидкий брейк на самому початку партії і контрольний постріл у вигляді другого виграного на прийомі гейму наприкінці матчу.

Александр Звєрєв виграє другий Грендслем і в кар’єрі, і в сезоні. Німецький тенісист лідирує в чемпіонській гонці і, на тлі проблем Сіннера і Алькараса стає головним претендентом на те, аби лишити за собою і останній великий трофей року – Підсумковий турнір ATP. Так, до нього ще кілька місяців і все може змінитися. Але сьогодні Александр Звєрєв має повне право на святкування.