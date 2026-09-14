Нова перша ракетка світу, дві українки в топ-10. Рейтинг WTA на 14 вересня

WTA оновила світовий рейтинг за підсумками Відкритого Чемпіонату США. Як завжди, після великих турнірів, в світовій класифікації відбулось чимало важливих змін. І найголовніша та найприємніша для нас полягає в тому, що вперше в історії одразу дві українські тенісистки опинились серед топ-10 рейтингу. Еліна Світоліна додала дві сходинки на стала 7-ю ракеткою світу, а от Марта Костюк піднялась на один рядок і увірвалась в десятку найкращих тенісисток планети.

При цьому варто відзначити, що перевага Марти над 11-м номером рейтингу американською тенісисткою Амандою Анісімовою складає більш ніж 600 пунктів, тож, напевно, завданням для української спортсменки буде не просто втриматися в десятці найкращих, а й продовжувати прогресувати та ставити собі наступні цілі. Для початку – піднятися у вісімку, аби на тому ж таки Australian Open – 2027 убезпечити себе від зустрічі із топ-суперницями до чвертьфінальної стадії.

Якщо говорити про рейтингові новини не пов’язані із українськими спортсменками, то, звісно, головною є зміна лідерки жіночого тенісу. Завдяки титулу на US Open – 2026 не просто піднялась на верхівку рейтингу, а й забезпечила собі серйозний відрив представниця Казахстану Єлєна Рибакіна. Так, попереду у неї захист титулів на Підсумковому турнірі WTA та на Australian Open, але про це Рибакіна може подумати згодом.

Рейтинг WTA

14 вересня 2026 року

Єлєна Рибакіна – 9901 Аріна Сабаленко – 7875 Джессіка Пегула – 7265 Коко Гофф – 7244 Мірра Андрєєва – 5743 Лінда Носкова – 5328 Еліна Світоліна – 4809 Кароліна Мухова – 4683 Іга Свьонтек – 4619 Марта Костюк – 3980

А якщо продовжити розмову про українських тенісисток в рейтингу WTA, то варто відзначити той факт, що наразі в топ-50 перебувають одразу шість наших спортсменок. Серйозний прогрес показала Юлія Стародубцева, яка додала 15 сходинок і увірвалась до 50-ки найкращих.

Українські тенісистки в рейтингу WTA

7. Еліна Світоліна – 4809

10. Марта Костюк – 3980

41. Олександра Олійникова – 1191

42. Дарія Снігур – 1170

43. Юлія Стародубцева – 1165

47. Ангеліна Калініна – 1112

110. Даяна Ястремська – 692

126. Вероніка Подрез – 586

181. Анастасія Соболєва – 416

259. Катаріна Завацька – 279

355. Єлизавета Котляр – 181