В боротьбі, але в трьох партіях. Александр Звєрєв переграв безпрапорного Хачанова в півфіналі US Open – 2026

Німецький тенісист Александр Звєрєв стає фіналістом Відкритого Чемпіонату США. В боротьбі за вихід в титульний матч US Open – 2026 лідер посіву в трьох партіях переграв безпрапорного Карена Хачанова (50-та ракетка світу). Тільки в стартовому сеті Звєрєву вдалось уникнути тай-брейку, а от в двох наступних партіях спортсмени визначали сильнішого саме в цьому ключовому геймі. На обох “таях” Александр мав серйозні проблеми, втім впорався з ними і за три години ігрового часу оформив вихід в фінал американського мейджора.

(1) Александр Звєрєв – Карен Хачанов – 6:3, 7:6(7), 7:6(6)

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

Александр Звєрєв пробивається у свій шостий в кар’єрі титульний матч на Грендслемах. І вдруге німецький тенісист зіграє у фіналі Відкритого Чемпіонату США. Так, напередодні півфінального протистояння із Кареном Хачановим саме лідер посіву виглядав явним фаворитом, проте було зрозуміло, що легкої прогулянки для Звєрєва не передбачається. І Александр зумів подолати всі труднощі, які виникали у нього протягом матчу та завершити зустріч в трьох партіях.

В стартовому сеті все вирішив єдиний брейк, який Звєрєв оформив ближче до завершення партії. В цей момент здавалось, що Александр остаточно захопив ініціативу в матчі, адже і другий сет німецький спортсмен почав із виграного на прийомі гейму. Але Хачанов зміг стабілізувати гру і навіть відіграти відставання.

На тай-брейці другого сету Хачанов зумів захопити лідерство і повести в рахунку – 5:3, проте цього не вистачило для перемоги в партії. В третьому відрізку матчу все знову вирішувалось саме на тай-брейці, і тут Карен лідирував вже з двома міні-брейками – 5:2. Але знову Александр відіграв відставання, ліквідувавши в тому числі і сет-поінт на подачі суперника.

В фіналі US Open – 2026 Александр Звєрєв зіграє проти американця Бена Шелтона, який на стадії 1/2 фіналу виграв дербі у Френсіса Тіафо.