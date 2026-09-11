Один крок до захисту титулу. Аріна Сабаленко переграла Джессіка Пегулу в півфіналі US Open – 2026

Поки ще лідерка світового рейтингу і діюча чемпіонка Відкритого Чемпіонату США нейтралка Аріна Сабаленко стає першою фіналісткою US Open – 2026. В боротьбі за вихід в титульний матч американського мейджора Аріна, яка наступного тижня вже точно втратить першу сходинку рейтингу, в двох партіях переграла місцеву тенісистку Джессіка Пегулу, яка була посіяна в Нью-Йорку під 3-м номером. На перемогу в матчі Сабаленко витратила 1 годину і 20 хвилин ігрового часу.

(1) Аріна Сабаленко – (3) Джессіка Пегула – 7:5, 6:2

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

Скільки б не говорили про відвертий ігровий спад поки що лідерки світового рейтингу, скільки б не обговорювали зміну пріоритетів в її житті та їхнє зміщення зі спортивних досягнень на особисте життя та комерційну діяльність, Аріна Сабаленко четвертий рік поспіль пробивається в фінал US Open. І цілком може претендувати на те, щоб взяти на кортах Нью-Йорку третій поспіль титул.

Так, можливо Сабаленко долала турнірну дистанцію не так впевнено, як могла б. І ми зараз не про рахунок їх матчів – за весь турнір нейтралка поки віддала тільки один сет Лінді Носковій, правда в тому протистоянні Сабаленко відверто “відскочила”. Було достатньо питань до гри Аріни, але навіть такого рівня їй вистачило, аби дістатися фіналу. І, що, можливо, найважливіше, схоже, що безпрапорна спортсменка прогресує і може вважатися фавориткою майбутнього фіналу.

Сьогодні, принаймні, Сабаленко зіграла проти дуже непростої суперниці максимально стабільно, повністю убезпечивши себе від зривів. В стартовому сеті здавалося, що те саме можна буде сказати і про Пегулу, яка демонструвала теж достатньо пристойний теніс, але Джессіка змазала всі ці відчуття останнім геймом партії.

В той момент, коли всі вже починали готуватися до тай-брейку, американська тенісистка взяла і провалила власну подачу. 12-й гейм Джессіка почала з рахунку 0:40 і врятувати його так і не змогла.

Ну а в другому сеті Пегула вже не витримувала тиску та темпу, запропонованих суперницею. Джессіці явно не вистачало свіжості і це при тому, що її шлях до півфіналу не виглядав, принаймні на папері, набагато складнішим, ніж у Сабаленко. Але саме Аріна двічі відзначилась на прийомі і без особливої інтриги завершила зустріч в двох партіях.

Цікаво, що Аріна Сабаленко третій рік поспіль переграла Джессіка Пегулу на US Open. В 2024-му році спортсменки грали саме на стадії півфіналу, а минулого сезону їхня битва припала на титульний матч.

В фіналі US Open – 2026 Аріна Сабаленко зіграє проти представниці Казахстану Єлєни Рибакіної, яка вже гарантувала собі першу сходинку рейтингу за підсумками Відкритого Чемпіонату США. У своєму півфінальному матчі Єлєна здобула вольову перемогу над іще однією американською спортсменкою Коко Гофф.