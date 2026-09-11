Перший фінал US Open в кар’єрі. Єлєна Рибакіна здобула вольову перемогу над Коко Гофф в боротьбі за вихід в титульний матч американського мейджора

Новоспечена перша ракетка світу (офіційно стане такою із понеділка) Єлєна Рибакіна пробивається в свій перший у кар’єрі титульний матч Відкритого Чемпіонату США. На стадії півфіналу US Open – 2026 Єлєна в трьох сетах переграла місцеву спортсменку Коко Гофф, яка отримала на домашньому мейджорі 4-й номер посіву. Рибакіна програла стартовий сет протистояння, але змогла переломити його хід та лишити за собою дві наступні партії. На перемогу в зустрічі Єлєна Рибакіна витратила 2 години і 10 хвилин ігрового часу.

(2) Єлєна Рибакіна – (4) Коко Гофф – 3:6, 6:4, 6:4

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

Так вже історично складалось, що саме US Open лишався найбільш невдалим Грендслемом для Єлєни Рибакіної. Навіть на Ролан Гаррос, де покриття найменше підходить під стиль представниці Казахстану, Єлєна двічі грала у чвертьфіналі. Про титули в Мельбурні та на Вімблдоні нагадувати не потрібно. А от в Нью-Йорку найкращим результатом Рибакіної залишався четвертий раунд, в який вона вперше пробилась тільки минулого сезону.

Саме ця серія невдач на Відкритому Чемпіонаті США, а також певні питання до форми представниці Казахстану і викликали певні сумніви – чи зможе Єлєна поборотися за першу сходинку світового рейтингу. Для того, аби гарантувати собі лідерство в турі незалежно від результатів інших спортсменок Рибакіній було достатньо вийти у півфінал. Нагадаю, найкращий результат за 8 попередніх років виступів на US Open – четвертий раунд. А тут потрібен півфінал…

Але Рибакіна впоралась. В дечому пощастило із сіткою. Наприклад, в чвертьфіналі проти незручної Іги Свьонтек мало б бути складніше, але втрутилась Цінь Вень Чжен. До того ж, китайська тенісистка лишила всі сили в двох попередніх матчах, в яких рятувала сети з 0:5. В деяких матчах Єлєна перемагала без фантастичного рівня гри, що називається на класі. І цього класу виявилось цілком достатньо. Сьогодні ж Єлєна лишила за собою справжню битву.

Тут вже не може бути ніяких відмовок щодо рівня суперниці, везіння чи переваги в класі. Коко Гофф багато хто називав взагалі головною фавориткою US Open. І Рибакіній було вкрай непросто грати із такою опоненткою ще й під тиском трибун, які шалено підтримували Коко.

І гра, по суті, вийшла дуже рівною. Долю стартового сету вирішив єдиний брейк у виконанні Гофф, яка змогла скористатися помилками Рибакіної. Єлєна в першому відрізку матчу настріляла 18 невимушених – майже половину всіх помилок за зустріч. І при цьому, кількість чисто виграних м’ячів, яка б говорила про агресивну гру і надмірний ризик, була не такою високою – всього 7 віннерсів. Насправді, жахлива статистика.

Та й загалом за матч Рибакіна не те що в плюс у цьому співвідношенні вийти не змогла. Розрив між помилками і віннерсами тільки збільшувався. Інша справа в тому, що Єлєна в двох наступних сетах стала набагато частіше змушувати помилятися Гофф.

В другому та третьому відрізках матчу події розвивались за одним і тим самим сценарієм. Рибакіна першою йшла у відрив із брейком, дозволяла Коко відігратися, але доволі швидко ще раз брала подачу суперниці. В’язкий, непростий і дуже вимотуючий матч, але новоспечена перша ракетка світу його взяла.

Тепер у фіналі US Open – 2026 Єлєна Рибакіна зіграє проти спортсменки, яку вона змістила із верхівки жіночого тенісу – Аріни Сабаленко. На стадії півфіналу нейтралка переграла ще одну американську спортсменку Джессіка Пегулу.