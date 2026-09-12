Марта Костюк отримала потенційних суперниць. Відбулось жеребкування турніру WTA 500 в Гвадалахарі

Українська тенісистка Марта Костюк, яка отримала 1-й номер посіву на змаганнях категорії WTA 500 в Гвадалахарі, дізналась своїх потенційних суперниць. Марта, в якості лідерки посіву, починатиме боротьбу тільки з другого кола, тож перша суперниця українки стане остаточно відомою тільки після завершення матчів стартового раунду.

Отже, за підсумками жеребкування, Марта Костюк в другому колі зіграє проти переможниці матчу Татьяна Марія – Тейлор Таунсенд. Насправді, будь-яка з цих тенісисток точно не є простою суперницею, тож Марті доведеться вмикатися в боротьбу із першого ж протистояння.

Потенційною суперницею Костюк у чвертьфіналі стала 8-ма ракетка змагань нейтралка Людмила Самсонова. А у півфіналі Марта може зіграти або з Діан Паррі із Франції, або із представницею Індонезії Дженіс Тжен.

В нижній половині сітки розмістились 2-га та 3-тя ракетки змагань – минулорічна чемпіонка Іва Йович із США та чеська спортсменка Сара Бейлек, відповідно.

Нагадаємо, що вже в понеділок Марта Костюк дебютує в топ-10 світового рейтингу. При цьому українська тенісистка продовжує відчайдушну боротьбу за потрапляння на Підсумковий турнір WTA, тож в цьому контексті очки, які можна буде заробити в Гвадалахарі, стають надзвичайно важливими.