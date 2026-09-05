Минулорічна фіналістка завершує боротьбу вже в третьому колі. Аманда Анісімова не змогла вийти в 1/8 фіналу US Open – 2026

Американська тенісистка Аманда Анісімова, яка минулого року грала в фіналі US Open, не змогла подолати навіть стадію третього кола поточного мейджора. В боротьбі за вихід в 1/8 фіналу Відкритого Чемпіонату США Аманда в двох партіях програла екс-нейтралці, яка нині представляє Австрію Анастасії Потаповій. Зустріч тривала 1 годину і 40 хвилин ігрового часу.

(24) Анастасія Потапова – (10) Аманда Анісімова – 6:2, 7:5

Джерело фото: Instagram, користувач: amandaanisimova

Доволі бойовим вийшов дебют зустрічі. Обом спортсменкам довелось докласти чимало зусиль для того, аби захистити свої стартові гейми. Анісімова врятувалась із подвійного брейк-поінту у суперниці. А от Потаповій взагалі довелось спочатку відігратися з рахунку 0:40, а потім ще 3 брейк-поінти ліквідувати.

Після такого бойового гейму на власній подачі Анастасія змогла вже за кілька хвилин відзначитися на прийомі. Цього разу Анісімова за подачу майже не боролась і віддала її суперниці під нуль. Ну а наприкінці партії Потапова ще раз взяла подачу американки, чим зняла будь-які питання щодо переможниці в сеті.

Друга партія зустрічі минула в нервовій боротьбі, в якій Анісімова тричі відігравалась із брейку, в тому числі одного разу завадила суперниці подати на перемогу. Але Потапова дочекалась ще одного шансу. І вже після четвертого брейку, нарешті, захистила подачу, а разом із нею взяла ще й вихід в 1/8 фіналу US Open – 2026.

Аманда Анісімова не змогла захистити другий минулорічний фінал на грендслемах. На Вімблдоні – 2025 американська тенісистка так само грала в титульному матчі, а от цього сезону також поступилась на стадії третього кола. В Лондоні Аманду переграла її співвітчизниця Медісон Кіз.

Наступною суперницею Анастасії Потапової на кортах US Open стане нейтралка Мірра Андрєєва.