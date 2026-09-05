Перший болючий виліт українки. Еліна Світоліна поступилась в третьому колі US Open – 2026

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла пробитися в другий тиждень Відкритого Чемпіонату США. На стадії третього кола Еліна в драматичному трисетовому матчі програла безпрапорній спортсменці Анні Калінській (23-тя ракетка світу). Світоліна лідирувала із брейком у вирішальному сеті, але не втримала перевагу. Зустріч тривала приблизно 1 годину і 55 хвилин ігрового часу.

(21) Анна Калінська – (9) Еліна Світоліна – 6:3, 2:6, 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: elisvitolina

На US Open – 2026 вже вибуло із боротьби чимало українських тенісисток. Деякі поразки, як наприклад Ангеліни Калініної чи Даяни Ястремської від кваліфаєрок вже на старті турніру, здавалося б, мали виглядати більше несподіваними і неприємними. Але перспективи Ангеліни і Даяни на мейджорі загалом виглядали досить туманними і сподіватися, що вони не поступляться вже в наступному раунді було надто оптимістично.

Були прогнозовані поразки від Дарії Снігур чи Олександри Олійникової, які не впорались із першими сіяними суперницями. Дарія, на жаль, вже на самому старті. Але саме сьогоднішню поразку Світоліної хочеться назвати болючою, бо на Еліну покладалися, насправді, великі надії. І вихід в другий тиждень US Open – це був той базовий мінімум, в який ми вірили.

Калінська – це та суперниця, яку точно не треба було недооцінювати. Рівень нейтралки відомий, стиль гри – також. Інша справа, що в поточному сезоні Анна не вражає стабільністю. Більше двох матчів Калінська вигравала в 2026-му тільки на двох турнірах – на Ролан Гаррос, де вона і підсумку зупинилась в чвертьфіналі, і на на турнірі в Досі. В Катарі, до речі, нейтралка перегравала саме Світоліну.

І прикро те, що сьогодні Калінська точно не показала свій максимум. Ну таке буває, коли суперниця видає матч всього життя і ти з цим просто нічого не можеш зробити. Ні, Анна настріляла 14 подвійних. Хіба це – “матч життя”? Та й загалом – 40 невимушених – це точно не показник найкращої гри в сезоні.

Почалось протистояння із обміну брейками. До рахунку 2:3 гейми вигравала тільки сторона, яка була на прийомі. І якщо Калінська в середині партії знайшла хоча б якусь стабільність у власних геймах, то Еліна проблему так і не вирішила. В підсумку тільки за перший сет Світоліна дозволила суперниці зробити аж 4 брейки. Відповісти вдалось. Лише двома.

Але ж ми знаємо вміння Еліни переламувати матчі, які, здавалося б, складаються не на її користь. І другий сет показав, що навіть в дещо розібраному стані Світоліна може знайти резерви і за рахунок досвіду та характеру, на тих самих морально-вольових, почати рятувати зустріч. Суперниця, здається, була геть не готова до такого повороту подій і Еліна достатньо впевнено забрала партію.

Повела українська спортсменка із брейком і на початку вирішального сету – 3:2. А далі… А далі був фрагмент матчу, який навіть згадувати не хочеться. Дві програні подачі, чотири поспіль упущених геймів, причому два останні – під нуль. Взагалі Калінська виграла 10 останніх розіграшів у зустрічі. Вибачте, але таке хочеться не описувати, а забути.

Тепер в 1/8 фіналу US Open – 2026 Анна Калінська зіграє проти американки Емми Наварро. Ну а нам лишається підтримувати Марту та конкретно сьогодні вболівати за Юлію Стародубцеву і сподіватися на сенсацію від неї.