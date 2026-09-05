Поступився виграючи 2:0 по сетах. Тейлор Фріц несподівано вилітає в третьому раунді US Open – 2026

Американський тенісист Тейлор Фріц, якого вважали одним з тіньових фаворитів Відкритого Чемпіонату США, не зумів подолати вже першого сіяного суперника на US Open – 2026. На стадії третього кола Тейлор поступився представнику Аргентини Франсіско Черундоло (25-та ракетка світу). Фріц впевнено почав поєдинок і повів із рахунком 2:0 по партіях, проте програв 3 наступні сети. Франсіско Черундоло витратив на перемогу трохи більше 3 годин і 40 хвилин ігрового часу.

(24) Франсіско Черундоло – (9) Тейлор Фріц – 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: taylor_fritz

В двох стартових сетах зустрічі Фріц першим виривався вперед із брейком, дозволяв супернику відігратися, але встигав оформити ще один успіх на прийомі, що і дозволяло американському тенісисту забирати партії.

В третьому відрізку матчу Тейлор знову повів зі швидким брейком, але цього разу Черундоло не просто відігрався, а й зумів вдруге взяти подачу суперника. В четвертому сеті Франсіско вистачило єдиного успіху на прийомі, аби перевести матч у вирішальну партію.

Наприкінці п’ятого сету на нас чекала драматична розв’язка. Спочатку Тейлор Фріц заробив потрійний прихований матч-бол, але аргентинський спортсмен врятував подачу з рахунку 0:40. А вже в наступному геймі Черундоло відзначився на прийомі, отримав нагоду подавати на матч і з першої ж спроби оформив сенсаційну перемогу.

В 1/8 фіналу US Open – 2026 Франсіско Черундоло зіграє проти бельгійського тенісиста Александра Блокса, який досягнув так само несподіваного результату, перегравши вже в третьому колі 5-го номера посіву італійця Флавіо Коболлі.