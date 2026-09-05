Здійснила неймовірний камбек. Цінь Вень Чжен відігралась із 0:5 у вирішальному сеті матчу проти Медісон Кіз на US Open – 2026

Китайська кваліфаєрка Цінь Вень Чжен, яка наразі займає доволі скромну 121-шу сходинку світового рейтингу, вибиває із боротьби 22-гу ракетку US Open місцеву тенісистку Медісон Кіз. Цінь Вень змогла взяти себе в руки після програної стартової партії матчу, але справжній камбек Чжен влаштувала у вирішальному третьому сеті, коли відіграла із двої брейків та рахунку – 0:5. На перемогу в матчі Цінь Вень Чжен витратила дві з половиною години ігрового часу.

(Q) Цінь Вень Чжен – (22) Медісон Кіз – 1:6, 7:6(3), 7:5

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

В стартовому сеті протистояння у Цінь Вень і дійсно не було жодних шансів на боротбу. Кіз повністю захопила перевагу, як ігрову, так і психологічну. Чітка гра на власних подачах, стабільна боротьба на прийомі і, як підсумок, два брейки – Так Медісон більш ніж спокійно лишила за собою стартовий сет.

Але вже на початку другої партії Цінь Вень почала показувати зуби. Китайська спортсменка навіть повела із геймом на прийомі в активі наприкінці сету, але не змогла подати на перемогу в ньому. На щастя, тай-брейк Цінь Вень провела майже ідеально.

Чого не скажеш по початку вирішального сету. Кіз, здавалося б, зробила все для того, аби оформити перемогу. Зробила 2 брейки і повела у рахунку – 5:0. Але Цінь Вень змогла перетворити ці цифри на табло з 0:5 для себе на 7:5 на свою користь. Двічі Кіз не подала на матч, загалом тричі упустила власну подачу і віддала, здавалося б вже виграний поєдинок, навіть не заробивши матч-поінтів у вирішальному сеті.

В четвертому колі US Open – 2026 Цінь Вень Чжен зіграє проти польської спортсменки Іги Свьонтек, яка сьогодні на двох тай-брейках переграла представницю Чехії Маріє Боузкову.