Перша поразка у складі збірної. Ангеліна Калініна поступилась Кароліна Муховій в стартовому матчі фіналу Кубку Біллі Джин Кінг

Збірна України починає історичний фінальний матч Кубку Біллі Джин Кінг із програного першого одиночного протистояння. Ангеліна Калініна в двох партіях поступилась другій ракетці чеської збірної Кароліна Муховій (8-й номер поточного світового рейтингу). Калініна не змогла знайти протидію подачі суперниці і не заробила жодного брейк-поінту за матч. Натомість сама Ангеліна 4 рази упускала свої гейми. Зустріч тривала трохи більше години ігрового часу.

Кароліна Мухова – Ангеліна Калініна – 6:2, 6:3

Джерело фото: World Tennis

До сьогоднішнього дня у Ангеліни Калініної була просто ідеальна статистика матчів за збірну України в Кубку Біллі Джин Кінг. 4 виграні матчі в одиночному розряді, 1 перемога в парі. І жодної поразки. Але в фіналі головних командних тенісних змагань суперниця просто не могла бути не з переліку топ-тенісисток. І впоратися з Кароліною Муховою у Калініної сьогодні, відверто, не було шансів.

Ангеліна провела достатньо непоганий матч. Вона тримала рівень на подачі, напружувала суперницю класними обвідними, намагалась показувати стабільну гру на задній лінії. Але в кожному із цих компонентів Калініна трохи не дотягувала до суперниці. Мухова, навіть якщо у неї і виникали мінімальні проблеми на подачі, одразу вмикалась і ці труднощі ліквідовувала. А як тільки Кароліна відчувала можливість зачепитися на прийомі, робила те саме – посилювала гру і дотискала українку.

Калініна боролась. Не опускала ракетку навіть в ті моменти, коли Мухова в обох партіях доволі швидко йшла у відрив із брейком. Але повернутися в боротьбу шансів Ангеліна просто не отримувала. Кароліна провела топовий матч. І на такому рівні Калініна може чіплятися, показувати характер, затягувати матч, але не претендувати на перемогу. На жаль, але це реальний рівень суперниць.

Ангеліні, в будь-якому разі величезна подяка за виступ у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг. Її три перемоги серйозно допомогли збірній України дістатися до фіналу. Але тепер все в руках Еліни Світоліної, якій тепер обов’язково потрібно перемагати чемпіонку Вімблдону Лінду Носкову в другому одиночному матчі.