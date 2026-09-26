Перший фінал в історії. Еліна Світоліна розгромила Ясміне Паоліні і принесла збірній України перемогу над діючими чемпіонками Кубку Біллі Джин Кінг

Збірна України досягає історичного результату на Кубку Біллі Джин Кінг. Вперше в історії наша команда пробивається в фінал головних командних жіночих змагань у тенісі. На стадії півфіналу українські спортсменки переграли минулорічних чемпіонок турніру – команду Італії. Друге очко в протистоянні збірній принесла Еліна Світоліна, яка без шансів переграла першу ракетку суперниць Ясміне Паоліні (20-й номер поточного світового рейтингу). На перемогу в зустрічі Світоліна витратила

Еліна Світоліна – Ясміне Паоліні – 6:2, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: elisvitolina

Це був фантастичний матч. Так, Паоліні відверто бракувало свіжості через те, що вона в протистоянні із Китаєм у чвертьфіналі провела одразу два важкі матчі – і одиночний, і парний. Так, у італійської тенісистки місцями взагалі не йшла гра і сипались одна за одною невимушені помилки. Але навіть якщо б у Ясміне було більше часу на відпочинок, навіть якщо б вона змогла увійти в матч від перших розіграшів, а не із середини стартового сету, хіба були б у Паоліні шанси проти ТАКОЇ Світоліної? Сумніваюсь.

Наскільки разючою була різниця між діями Еліни в цьому протистоянні і матчі проти Грет Міннен в чвертьфіналі. Повністю зникла скутість, з’явилась швидкість і в пересуванні, і у прийнятті рішень. Так, проблеми часом виникали із подачею. Наприклад в середині стартового сету у Світоліної відсоток влучання першим м’ячем ледь перевалював за 30-%, але яке це мало значення, якщо українська тенісистка забирала своє в розіграшах?

Яке значення мали високі цифри Паоліні в цій же графі статистики, якщо італійська спортсменка постійно натикалась на агресивний прийом Еліни? А часом і прийоми на виліт проходили…

І яку ж шикарну реакцію на перебіг подій продемонструвала Світоліна в цьому матчі. Як тільки Паоліні, здавалося б, підняла голову і спробувала повернутися в боротьбу після провального старту, українська тенісистка моментально підсилила тиск і знову загнала суперницю у глибоку психологічну яму. Ясміне, яка за збірну останні роки просто розриває всіх і вся сьогодні була сама зім’ята з корту. Браво, Еліною!

Збірна України вперше в історії обіграла команду Італії в Кубку Федерацій чи Кубку Біллі Джин Кінг. Збірна України вперше в історії виходить в фінал цих жіночих командних змагань. Так, попереду матч зі збірною Чехії, яка приїхала просто вбивчим складом. Але про це будемо думати потім. Зараз маємо право радіти і дякувати збірній за історичний результат.