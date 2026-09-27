Перший титул на рівні WTA. Кімберлі Біррелл виграла австралійське дербі в фіналі турніру в Сеулі

Австралійстка тенісистка Кімберлі Біррелл стає переможницею турніру категорії WTA 250 в корейському Сеулі. В титульному матчі змагань Кімберлі в двох партіях переграла свою співвітчизницю Маю Джойнт (99-та ракетка світу). На перемогу в австралійському дербі Кімберлі Біррелл витратила трохи більше 1 години і 20 хвилин ігрового часу.

(2) Кімберлі Біррелл – (5) Мая Джойнт – 6:4, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: wta_koreaopentennis

Вперше із 2017-го року в титульному матчі турнірів рівня WTA зійшлись дві представниці Австралії. Напруженої боротьби в дербі, на жаль, не вийшло. Біррелл доволі впевнено переграла Маю Джойнт, правда, не показавши при цьому ідеального тенісу.

Так, на самому початку зустрічі саме Кімберлі програла власну подачу і відпустила суперницю у відрив – 0:2. Правда, Біррелл одразу ж не тільки відігралась, а й сама повела із брейком і перевернула хід партії – 4:2. З цією перевагою друга ракетка турніру і завершила стартовий сет на свою користь.

В другій партії Біррелл вже майже постійно лідирувала в рахунку, проте втримувати перевагу вдавалось далеко не завжди. Втім, Джойнт відверто провалила сет в контексті гри на власній подачі і не захистила жодного свого гейму. В підсумку Кімберлі забрала партію, матч і весь турнір.

Для Кімберлі Біррелл трофей в Сеулі стає дебютним в кар’єрі на рівні WTA. До цього австралійська тенісистка програла у двох фіналах – в Осаці у 2024-му та Ченнаї в 2025-му.

Завдяки трофею в Кореї Кімберлі Біррелл підніметься на найвищу для себе сходинку в світовому рейтингу і опиниться на межі потрапляння в топ-40 найкращих спортсменок.