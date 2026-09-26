Продовжує тягнути збірну. Ангеліна Калініна приносить Україні перше очко у півфіналі Кубку Біллі Джин Кінг

Збірна України повела в рахунку у півфінальному протистоянні Кубку Біллі Джин Кінг проти минулорічних чемпіонок головних командних змагань в жіночому тенісі – команди Італії. В стартовому одиночному матчі Ангеліна Калініна, яка в Шеньчжені стала справжньою лідеркою збірної, в двох партіях переграла Тайру Катерину Грант (150-та ракетка світу). На перемогу в зустрічі Ангеліна Калініна витратила трохи більше 1 години і 20 хвилин ігрового часу.

Ангеліна Калініна – Тайра Катерина Грант – 6:3, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: angie_kalinina

Цілком очікувану заміну провела перед початком півфінального матчу капітан збірної Італії Татьяна Гарбін. Елізабетта Коччаретто просто провалила свій одиночний поєдинок проти команди Китаю в чвертьфіналі, а тому випускати її на дуже важливу стартову зустріч 1/2 фіналу було б не доцільно. Гарбін вирішила довіритись юній Тайрі Катерині Грант і каші ця спортсменка не зіпсувала. Інша справа в тому, що Ангеліна Калініна знову провела блискучий матч.

Грант вирішила зіграти агресивно, але пробити стабільність Ангеліни у італійської спортсменки просто не вийшло. Калініна показала виважений, терплячий і, дуже гарне слово в контексті гри проти молодої спортсменки, дорослий теніс. Без авантюрних рішень, без форсування подій, зі справжньою варіативністю, яка заганяла суперницю в глухий кут.

І ні, Калініна не зіграла цей матч цілковито від оборони. Просто українська тенісистка втрималась від авантюрних рішень і на перший план вивела ту саму стабільність, про яку ми говорили вище. І, головне, ця стабільність була в геймах на власній подачі. Ангеліна дозволила Грант заробити тільки один брейк-поінт за увесь матч, та і той українська спортсменка відіграла.

На прийомі Ангеліні вистачило оформити по одному брейку в кожному із сетів протистояння. Так, в інших геймах чіплятися на прийомі і отримувати свої шанси не виходило. Але, чим не рецепт успіху – триматися за свої подачі і дочекатися можливості в геймах суперниці?

Ангеліна Калініна продовжує свою успішну серію матчів за збірну України в Кубку Біллі Джин Кінг. Тільки цього року в Шеньчжені у поточному розіграші фінальної частини змагань Ангеліна виграла вже третій матч. Дві інші перемоги у Калініної бути в чвертьфінальному протистоянні із Бельгією – одна в одиночному розряді і одна в парі із Людмилою Кіченок.

На другий одиночний матч півфінального протистояння між збірними України та Італії заявлені Еліна Світоліна та Ясміне Паоліні. Для виходу в фінал командних змагань українській збірній вистачить однієї перемоги в двох наступних зустрічах.