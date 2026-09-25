Не доводити до парного протистояння. Кубок Біллі Джин Кінг, Україна – Італія. Анонс півфіналу

Завтра в китайському Шеньчжені відбудеться другий півфінал Кубку Біллі Джин Кінг. Перші фіналістки головних командних жіночих тенісних змагань вже визначились, і ними стали головні фаворитки турніру – збірна Чехії. А за другу путівку сперечатимуться команди України та Італії. Ці ж команди грали на стадії півфіналу минулорічного розіграшу Кубку Біллі Джин Кінг і тоді в парному протистоянні перемогу здобули італійські спортсменки, які потім в фіналі здолали збірну США і здобули трофей.

Джерело фото: x.com, користувач: Billie Jean King Cup

Той минулорічний матч проти італійських спортсменок дає багато матеріалу для роздумів. Хоча б тому, що наші суперниці грають, фактично, тим самим складом, як і минулого року. Ясміне Паоліні в якості лідерки команди, Елізабетта Коччаретто в якості другого номера і Сара Еррані в якості лідерки парної комбінації. Компанію їй, зазвичай, складає саме Паоліні.

І цей, з одного боку не зірковий склад приносить результат. Паоліні взагалі в збірній демонструє фантастичні результати. Минулого року Ясміне в фінальній частині виграла всі матчі – три одиночних поєдинки, в тому числі проти Еліни Світоліної, та парне протистояння в тому ж матчі проти України.

Коччаретто минулого року теж каші не псувала. В матчі проти збірної України Елізабетта поступилась Марті Костюк, але в чвертьфіналі і фіналі вона вигравала перші зустрічі і давала Паоліні важливий гандикап. Але сьогодні саме другий номер збірної Італії – це, здається, слабке місце команди. Коччаретто провалила своє одиночне протистояння проти Шуай Чжан, вигравши в ньому тільки 2 гейми.

І, може, Татьяна Гарбін і провела б заміну перед матчем з Україною, але за Коччаретто – тільки представниці другої сотні світового рейтингу. Лучія Бронцетті і молода Тайра Катерина Грант. Можливо, на харді більш небезпечною має бути саме Грант, але чи довірять їй вихід на корт в настільки важливій зустрічі?

Глибини складу, насправді, не вистачає і українській команді. Ангеліна Калініна, звісно, стала справжньою героїнею першої зустрічі проти Бельгії. Вона принесла два очки, але нахвалювати Ангеліну варто, в першу чергу за парний матч, де вона показала класне взаєморозуміння із Людмилою Кіченок і взагалі була лідеркою пари. І це при тому, що у Людмили досвіду в рази більше.

А от в одиночному протистоянні Калініна трохи помучилась із суперницею, яка на голову поступається в класі. Так, в другому і третьому сетах Ангеліна вже не лишала шансів опонентці, але входити в гру все-таки варто набагато швидше.

Про гру Еліни Світоліної говорили вже дуже багато. Сама Еліна зізнається, що, м’яко кажучи, провела далеко не найкращий матч. Але і Міннен зіграла прекрасно, та й шанси завершити зустріч на свою користь у Еліни точно були. Все, дійсно, вирішили буквально кілька розіграшів, причому, в кожному із сетів. Тому про провал Світоліної писати точно не потрібно. Досвіду першій ракетці України точно вистачить для того, аби зробити правильні висновки і провести роботу над помилками за той час, який в неї був між матчами.

Інше питання в тому, наскільки багато сил лишилось у Еліни наприкінці сезону? З мотивацією проблем не має бути. Збірна повторила своє найвище досягнення за всю історію і цілком може вперше вийти в фінал. А тут ще й роль Еліни в збірній точно більша, ніж просто у гравця, хай і лідера команди. Але фізичне відновлення лишається буквально наріжним каменем.

А от з парою питання, насправді, важке. Так, Калініна і Людмила Кіченок відверто сподобались у своєму поєдинку. Тиск, незігранність, нерви – ніщо не завадило Ангеліні та Людмилі показати пристойну гру і досягнути важливого результату. Але доводиться робити знижку на рівень бельгійського дуету. З Еррані та Паоліні, а саме вони, скоріше за все гратимуть в разі необхідності в парному матчі, буде в рази важче. Сара і Ясміне – це справжня еліта парного тенісу. І в тому ж таки минулорічному півфіналі ми в цьому переконались. Та й в чвертьфіналі проти Китаю пару днів тому Еррані та Паоліні переграли надзвичайно непростих суперниць у ключовому матчі.

Отже, на кону у збірної України вихід у перший історичний фінал Кубку Біллі Джин Кінг. Боротися доведеться із топовою командою, яку наші дівчата ще жодного разу не перегравали. В 2008-му, 10-му і 12-му роках італійки перегравали збірну України будучи справжніми лідерами світового тенісу. Минулого року статус у них був трохи іншим, але, зрештою, саме Італія взяла трофей, тому як іще називати цю збірну, як не елітою?

Здається, єдиним варіантом для нашої команди є перемога – 2:0. В парній зустрічі за будь-якого складу нашого дуету боротися проти Еррані і Паоліні буде максимально непросто. А от в одиночках цілком можна розраховувати на результат. Калініній, звісно, доведеться викладатися на повну, як проти Коччаретто, так і проти Бронцетті чи Грант, якщо хтось із них замінить Елізабетту, яка перебуває не в найкращих кондиціях.

Еліна точно не захоче вдруге поспіль поступатися Паоліні в півфіналі Кубку Біллі Джин Кінг. Тим більше, що, схоже, Світоліній перемагати буде просто обов’язково. Ну бо в парі, як ми вже говорили, варіантів буде не багато. Чи готова Еліна до боротьби із натхненною збірною Ясміне? Функціональний стан лідерки збірної поки викликає питання, але до характеру їх бути не може.

Ну і, на щастя, півфінали відбуваються в Шеньчжені починаються у вечірній час, тому ставити будильники на 5-ту ранку не потрібно. А отже, не повинно бути ніяких виправдань. Це протистояння не можна пропускати.