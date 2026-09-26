Шанси на Підсумковий втрачено? Марта Костюк знялась з тисячника в Пекіні

Українська тенісистка Марта Костюк прийняла рішення відмовитися від участі у великому турнірі категорії WTA 1000 в Пекіні, який стартує вже в найближчий понеділок. Причиною зняття Марти зі змагань стала травма зап’ястка, через яку вона вже не дограла турнір а Гвадалахарі, а також відмовилась від виклику до національної збірної в Кубку Біллі Джин Кінг.

Пошкодження зап’ястка турбувало Марту ще під час US Open – 2026, де Костюк зупинилась на стадії 1/8 фіналу. Після американського мейджора Марта заявилась на змагання в Гвадалахарі, де без боротьби дійшла до чвертьфінальної стадії, але програла нейтралці Людмилі Самсоновій.

Через травму Костюк відмовилась від участі у фінальній стадії Кубку Біллі Джин Кінг, де мала бути другим номером збірної України.

Марта Костюк ще зберігає теоретичні шанси відібратися на Підсумковий Турнір WTA, втім через відмову від участі у змаганнях в Пекіні потрапити до вісімки найкращих стане надзвичайно складно.