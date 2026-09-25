Фаворитки дістались фіналу. Збірна Чехії пробивається в титульний матч Кубку Біллі Джин Кінг

Збірна Чехії, яку вважають головним фаворитом Кубку Біллі Джин Кінг, стає першим фіналістом командних жіночих змагань. В боротьбі за вихід в титульний матч чеські спортсменки впевнено переграли команду Іспанії. Для перемоги в зустрічі збірній Чехії вистачило двох одиночних зустрічей. Очки команді приносили Кароліна Мухова та Лінда Носкова.

Кароліна Мухова – Джессіка Бузас-Манейро – 7:5, 6:4

Лінда Носкова – Крістіна Букса – 7:6(5), 6:2

Джерело фото: x.com, користувач: Billie Jean King Cup

Попри доволі напружену боротьбу в обох матчах чеські спортсменки не віддали суперницям жодного сету. Таким чином парне протистояння було скасоване, оскільки воно ніяк не могло вплинути на кінцевий результат зустрічі.

В фіналі Кубку Біллі Джин Кінг збірна Чехії зіграє із переможцями другого півфінального протистояння між командами України та Італії.

Цікаво, що збірна Чехії дісталась до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг вигравши 2 матчі із рахунком 2:0. Таким чином парниці цієї команди на даний момент ще жодного разу не виходили на корт в Шеньчжені.

Востаннє збірна Чехії грала в фіналі Кубку Біллі Джин Кінг ще у 2018-му році. При цьому у чеських спортсменок в активі є 11 трофеїв на головних жіночих командних змаганнях.