Не без проблем здолала 474-ту ракетку світу. Ангеліна Калініна приносить збірній України перше очко в чвертьфіналі Кубку Біллі Джин Кінг

Ангеліна Калініна здобуває першу перемогу в чвертьфінальному протистоянні Кубку Біллі Джин Кінг між збірними України та Бельгії. Втім, для цієї перемоги Ангеліні довелось трохи понервувати. Калініна примудрилась програти стартовий сет зустрічі із 474-ю ракеткою світу Яною Оціпкою. Втім, на щастя, українська тенісистка перехопила ініціативу і в двох наступних партіях віддала суперниці всього 2 гейми. На перемогу в матчі Ангеліна Калініна витратила 2 години і 10 хвилин ігрового часу.

Ангеліна Калініна – Яна Оціпка – 6:7(6), 6:1, 6:1

Джерело фото: ФТУ

Перед початком зустрічі всі українські вболівальники змогли трохи видихнути із полегшенням. Лідерка збірної Бельгії Ханне Вандевінкель у заявку на зустріч не потрапила, відповідно, перший номер в матчі дістався Гретьє Міннен, ну а другий – 474-й ракетці світу Яні Оціпці, про яку, навряд бодай щось чули ті самі українські вболівальники.

І без таких змін у складі бельгійської команди Україна вважалась явним фаворитом зустрічі, а тепер взагалі можна було розраховувати на більш ніж впевнену та спокійну перемогу. А на справі довелось серойзно понервувати, бо 474-та ракетка світу вирішила показати зуби в матчі проти Калініної.

Якщо подивитися на статистику першої партії, то в ній можна побачити якусь цілковиту рівновагу. Так, Калініна трохи краще влучала першим м’ячем, натомість у суперниці трохи вищий відсоток виграшу розіграшів з першої подачі. В усьому іншому – цілковита рівність. І зароблені та реалізовані брейк-поінти, і навіть кількість виграних очок загалом – по 40 за сет. В матчі проти такої суперниці хотілося б, аби Ангеліна мала повну перевагу, але здобути її було вкрай непросто.

В стартовому сеті Калініна тричі відпускала суперницю у відрив із брейком. Так, українська тенісистка одразу ж відігравалась і не давала Яні довго насолоджуватися перевагою в рахунку. Але перебіг партії виходив точно не таким, як хотілося б.

В підсумку, переможця сету визначав тай-брейк, на якому ініціативою продовжила володіти Оціпка. Калініна чіплялась, навіть відігралась з подвійного сет-поінту у суперниці за рахунку 4:6, але тай таки програла – 6:8. Справжній холодний душ для української збірної..

Але крижаним душем цей матч не став. Ангеліні потрібна була ця програна партія для того, аби повністю увімкнутися в гру і вийти на свій рівень гри. Ну а Оціпка, навпаки, банально не змогла зберігати концентрацію довше, ніж на одну партію. Калініна заграла набагато краще, але й Яна стала відверто сипатися.

За два наступні сети Калініна віддала суперниці тільки 2 гейми – 6:1, 6:1. Погодьтесь, таким можна було очікувати побачити підсумковий рахунок зустрічі. Без програного стартового сету. Але, на щастя, Ангеліна прокинулась і принесла збірній України перше очко в чвертьфіналі. Гра забувається, а результат – на табло.

В другому одиночному матчі протистояння між збірними України та Бельгії зіграють Еліна Світоліна та Гретьє Міннен.