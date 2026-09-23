Все вирішилось в драматичному парному матчі. Іспанія переграла Казахстан в чвертьфіналі Кубку Біллі Джин Кінг

У фінальній стадії Кубку Біллі Джин Кінг – головних жіночих командних тенісних змагань світу – визначилась перша півфінальна пара. Проти команди Чехії, яка оформила вихід в 1/2 фіналу, приєдналась збірна Іспанії, яка в драматичному протистоянні здолала команду Казахстану. Для перемоги іспанським тенісисткам знадобилось всі три зустрічі. І шальки терезів на свою користь іспанки схилили тільки у доволі непростому парному протистоянні.

Крістіна Букса / Сара Соррібес-Тормо – Анна Даніліна / Жибек Куламбаєва – 6:2, 7:5

Джерело фото: x.com, користувач: Billie Jean King Cup

В стартовому сеті протистояння здавалось, що іспанські тенісистки вийшли на корт знищувати суперниць та досягати підсумкового результату не помічаючи опору. Букса та Соррібес-Тормо показали дійсно злагоджену гру і буквально змели з корту Даніліну та Куламбаєву в першій партії. Іспанські спортсменки повели із двома брейками – 5:1, не подали на перемогу в сеті з першої спроби, але одразу ж поставили крапку в партії ще одним успішним геймом на прийомі.

А от в другій партії події розвивались куди цікавіше. Першими відзначились на прийомі вже Анна та Жибек, але Крістіна та Сара відігрались доволі швидко. Але десь із середини сету у іспанських спортсменок стали стабільно виникати серйозні проблеми на подачі. І тільки дивом представниці Казахстану не пішли у відрив.

З рахунку 3:3 в трьох геймах на прийомі поспіль Даніліна та Куламбаєва стабільно нав’язували боротьбу і заробляли брейк-поінти. Причому, якусь шалену кількість. Та жодного з 15-ти (!!!) брейкових м’ячів в цих геймах представниці Казахстану не реалізували. І в підсумку поплатились за це. В ключовому 12-му геймі Анна та Жибек не змогли подати на тай-брейк і віддали суперницям сет, матч і путівку в півфінал для збірної Іспанії.

За вихід в титульний поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг збірна Іспанії посперечається із командою Чехії, яка вчора достатньо впевнено розібралась із командою Великої Британії.