Очікуваний розгром. Джессіка Бузас Манейро впевнено приносить перше очко збірній Іспанії у чвертьфінальному протистоянні Кубку Біллі Джин Кінг проти Казахстану

Джессіка Бузас Манейро впевнено виграє першу зустріч чвертьфінального протистояння Кубку Біллі Джин Кінг між збірними Іспанії та Казахстану. Джессіка в двох партіях розгромила Соню Жиєнбаєву (384-та ракетка світу). За весь матч Бузас Манейро віддала суперниці всього 4 гейми – по 2 в кожному із сетів протистояння. На те, аби принести своїй збірній перше очко в поєдинку Джессіка Бузас Манейро витратила лише трохи більше години ігрового часу.

Джессіка Бузас Манейро – Соня Жиєнбаєва – 6:2, 6:2

Джерело фото: x.com, користувач: Billie Jean King Cup

Зрозуміло, що якби у складі збірної Казахстану була присутня лідерка поточного світового рейтингу Єлєна Рибакіна, ситуація в цьому чвертьфінальному матчі була б кардинально іншою. Та сама Путінцева могла б грати другим номером і в протистоянні з Бузас Манейро Юлія мала б куди більше шансів. Ну а Рибакіна цілком могла б закривати матч. За таких розкладів Казахстан був би ледь не в переліку фаворитів всього турніру, але маємо те, що маємо.

Жиєнбаєва показати конкурентний теніс сьогодні просто не змогла. В стартовому сеті Соня може пишатися хіба що тим, що врятувалась від повноцінного розгрому. За рахунку 1:5 у представниці Казахстану знову виникли серйозні проблеми на подачі – 0:40. А це – потрійний сет-поінт на прийомі для суперниці. Але Жиєнбаєва той гейм врятувала. Правда, за кілька хвилин Бузас Манейро спокійно подала на сет.

В другій партії Джессіка не надто і збавляла оберти – ті самі два брейки від іспанської тенісистки дозволили їй отримати солідну перевагу в рахунку і без будь-яких проблем довести зустріч до перемоги.

Таким чином збірна Іспанії повела в рахунку проти команди Казахстану – 1:0. В другому одиночному матчі зустрічі зіграють Крістіна Букса та Юлія Путінцева.