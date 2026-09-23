Боротьба загострюється. Юлія Путінцева зрівнює рахунок в протистоянні збірних Казахстану та Іспанії в Кубку Біллі Джин Кінг

За підсумками одиночних матчів в чвертьфінальному протистоянні Кубку Біллі Джин Кінг між збірними Казахстану та Іспанії – рівність. В другій зустрічі Юлія Путінцева зуміла здобути непросту трисетову перемогу над лідеркою іспанської команди Крістіною Буксою (35-та ракетка світу). Зустріч видалась нервовою та нерівною, але в підсумку Путінцева здобула перемогу, витративши на неї трохи більше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.

Юлія Путінцева – Крістіна Букса – 6:2, 3:6, 6:1

Джерело фото: x.com, користувач: Billie Jean King Cup

Події в матчі розвивались за доволі цікавим сценарієм. В кожному сеті одна з тенісисток захоплювала ініціативу і, фактично, не давала суперниці повернутися в боротьбу. Так, стартовий сет Путінцева лишила за собою оформивши одразу 2 брейки. А от в другій партії такою самою кількістю виграних на прийомі геймів відповіла вже Букса.

У вирішальній партії Юлія просто не мала права на помилку, адже програний сет означав виліт збірної Казахстану з турніру. І в підсумку Путінцева зуміла впоратися із тиском. Представниця Казахстану знову захопила ініціативу і, так само, з двома брейками забрала цей відрізок протистояння.

Таким чином, за підсумками одиночних матчів в зустрічі між збірними Казахстану та Іспанії – рівновага – 1:1. Перше одиночне протистояння впевнено виграла Джессіка Бузас Манейро.

Доля зустрічі між збірними Казахстану та Іспанії вирішиться в парному протистоянні, у якому зіграють Анна Даніліна / Жибек Куламбаєва – Крістіна Букса / Сара Соррібес-Тормо.