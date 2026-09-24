Дотиснули у вирішальному парному матчі. Ангеліна Калініна та Людмила Кіченок приносять Україні перемогу в протистоянні з Бельгією

Збірна України виходить у півфінал Кубку Біллі Джин Кінг. Перемогу в протистоянні з командою Бельгії на стадії чвертьфіналу наша команда здобула у вирішальному парному протистоянні. В двох партіях Ангеліна Калініна та Людмила Кіченок здолали бельгійський дует Магалі Кемпен / Лара Салден. На перемогу в зустрічі Ангеліна та Людмила витратили трохи більше 1 години і 20 хвилин ігрового часу.

Ангеліна Калініна / Людмила Кіченок – Магалі Кемпен / Лара Салден – 6:3, 6:3

Джерело фото: x.com, користувач: Billie Jean King Cup

Зрештою, добре те, що добре закінчується. Але нервів сьогоднішнє протистояння зі збірною Бельгії, в якому наші дівчата були більш ніж явними фаворитками, забрало чимало. В підсумку можемо сказати, що в день, який точно не можна назвати найкращим для нашої лідерки Еліни Світоліної, стяг підхопила Ангеліна Калініна.

Спортсменка, яка опинилась в заявці майже в останній момент, принесла обидва очки в нашу скарбничку. Спочатку не без проблем вигравши одиночний матч, а потім в дуеті з Людмилою Кіченок дотиснувши суперниць в парі.

І хоча б в цьому вирішальному матчі Кіченок та Калініна насправді показали справжній клас і впевнено переграли опоненток. До бельгійської збірної лишилось чимало питань з приводу заявок на матчі. В парі, здається, були й інші варіанти, але це їхня кухня, в яку не хочеться особливо влізати. Своїх проблем вистачає.

Але конкретно за цю зустріч Ангеліну та Людмилу можна тільки похвалити. Впорались з тиском і нервами, одразу позначили свою перевагу, оформили два брейки в стартовому сеті, повели із двома геймами на прийомі в активі. Так, не подали на матч із першої спроби, так дозволилаи бельгійкам трохи підняти голову. Але таки завершили і матч, і всю зустріч на свою користь. Важко, з нервами, але збірна України рухається далі.

У півфіналі Кубку Біллі Джин Кінг збірна України зіграє із переможницями зустрічі між збірними Італії та Китаю.