Проблеми там, де їх не мало б бути. Еліна Світоліна програє Грет Міннен в Кубку Біллі Джин Кінг

Чвертьфінальне протистояння між збірними України та Бельгії в Кубку Біллі Джин Кінг переходить у вирішальний парний матч. Лідерка нашої команди Еліна Світоліна не змогла гарантувати вихід в півфінал головних жіночих командних змагань, несподівано програвши свою одиночну зустріч. В трьох партіях Еліна поступилась Грет Міннен (217-та ракетка світу). Попри ігрові труднощі Світоліна забрала стартовий сет на тай-брейці, проте програла дві наступні партії. Зустріч тривала трохи більше 2 годин і 45 хвилин ігрового часу.

Грет Міннен – Еліна Світоліна – 6:7(5), 6:4, 6:4

Джерело фото: World Tennis

Ось і маємо черговий приклад того, як спортсменки, здавалося б, доволі середнього рівня просто перевтілюються в матчах за національні збірні. Показують геть інший теніс, інше налаштування на матч і бажання боротися до останнього. Маємо ще один приклад, коли слова “грати за честь прапора” – це не порожні слова, а реальна додаткова мотивація.

І ні, не подумайте, ці слова ніяким чином не стосуються проблем Еліни Світоліної в цьому протистоянні. У Еліни було бажання боротися. От з можливостями часом виникали серйозні проблеми. Ми ні в якому разі не хочемо сказати, що для Світоліної збірна не стала тим самим додатковим мотиваційним фактором. Все це стосувалось, в першу чергу, Міннен, яка сьогодні віддала всю себе на корті. І провела, можливо, один з найкращих матчів в кар`єрі.

Еліні ж серйозно бракувало свіжості. Так, ми останнім часом звикли бачити протистояння, які Світоліна вигравала попри всі свої проблеми. Часто Еліна вигризала перемоги, переламувала хід зустрічей на характері і буквально дотискала суперниць. Сьогодні не вийшло. Українська тенісистка намагалась боротися, але коли в тебе не виходить майже нічого, на одному бажанні далеко не заїдеш.

Візуально проблеми Еліни були комплексними. Пересування задньою лінією? Точно не таке, яке ми звикли бачити. Було кілька м`ячів, які летіли точно не в кут корту, а Світоліна навіть не спробувала за ними побігти. І це була не гра в протихід, коли ти дійсно “закопався” і не можеш різко змінити напрям руху. Це були, здавалося б, прохідні удари. Але Еліна не бігла.

Подача? Теж працювала через раз. Так, наприклад, наприкінці зустрічі, коли Світоліна відчайдушно боролась за свою подачу, подвійні помилки українська спортсменка чергувала із подачами на виліт. Але в підсумку неточності переважили і Міннен зробила той вирішальний брейк.

Стабільність загалом? Сьогодні її просто не було. Тримати м`яч у довгих розіграшах виходило буквально через раз. А варіювати гру, змінювати ритм, темп, напрямок, підкрутку м`яча – це було справжнім викликом для Еліни. Тож не дивно, що Міннен змогла підлаштуватись під гру Світоліної – складних завдань перед суперницею українська спортсменка сьогодні майже не ставила.

Так, різниця в рівні між тенісистками очевидна. І саме тому навіть у вкрай поганому матчі Світоліна могла боротися і до останнього претендувати на перемогу. Але проблеми переважили. І добре, що Калініна забезпечила запас по рахунку і ця поразка Світоліної не перетворилась на катастрофу для збірної. Хоча, попереду пара, в якій ми, традиційно, можемо вигадати самі собі проблеми.

Тепер коротко про перебіг подій в самому матчі. Стартовий сет Світоліна почала із програної подачі, але це можна було списати на повільне входження в матч. Тим більше, що Еліна доволі швидко відігралась, а в середині сету ще й сама вирвалась вперед із брейком. Світоліна навіть виходила подавати на стартовий відрізок матчу, але Грет в останній момент відігралась. Правда, на тай-брейці Світоліна дотиснула суперницю.

Проблеми вже були очевидними, але здавалось, що на характері та куражі Еліна зможе затягнути зустріч на свою користь. Не вийшло. Другу партію Світоліна знову почала із програного гейму на власній подачі і вже не відігралась. Так, були гейми, в яких Еліна мала нагоди зрівнювати рахунок. Були гейми, в яких Міннен могла збільшувати перевагу. Але все закінчилось з тою мінімальною перевагою бельгійської спортсменки.

На початку вирішального сету Світоліна знову зіткнулась з проблемами, але врятувала подачу з потрійного брейк-поінту. І ось, здавалося б, той момент, коли можна переламувати хід матчу – порятунок з 0:40, втриманий важкий гейм, чому б не розвивати успіх? Тим більше і суперниці мало б ставати дедалі важче тримати рівень гри.

Але ні, Грет витримала. А у Еліни продовжились проблеми. Наприкінці партії стався той самий важкий гейм на подачі Світоліної, про який ми вже говорили трохи вище, і який українська спортсменка таки упустила. Міннен було непросто подати на перемогу, Еліна відіграла кілька матч-поінтів, але Грет таки поставила крапку в зустрічі.

Таким чином рахунок в протистоянні між збірними України та Бельгії став рівним – 1:1. Доля путівки в півфінал Кубку Біллі Джин Кінг визначиться в парному матчі.