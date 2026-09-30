Поступилась у напруженій боротьбі. Ангеліна Калініна завершує виступи в Пекіні вже після стартового раунду

Українська тенісистка Ангеліна Калініна не зуміла подолати стартовий раунд змагань категорії WTA 1000. В матчі першого кола Ангеліна в напруженій боротьбі поступилась представниці Індонезії Дженіс Тжен (49-та ракетка світу). Калініна впевнено виграла першу партію зустрічі, але дозволила суперниці перехопити ініціативу і лишити за собою два наступних сети. Поєдинок тривав трохи більше 2 годин і 40 хвилин ігрового часу.

Дженіс Тжен – Ангеліна Калініна – 2:6, 7:5, 6:4

Джерело фото: World Tennis

Калініна чудово почала зустріч. Після доволі непростого стартового гейму, в якому Ангеліні довелось рятуватися із брейк-поінту, українська тенісистка двічі відзначилась на прийомі. Після першого брейку Тжен ще намагалась повернутися в боротьбу, але Калініна знову забрала непростий гейм на власній подачі. Ну а другим успіхом на прийомі Ангеліна спокійно поставила крапку в стартовому сеті.

Цілком могла Ангеліна повести в рахунку і в другому сеті. Фактично на початку цього відрізку матчу Калініна заробила подвійний брейк-поінт, проте не реалізувала свій шанс. А вже в середині сету вперше в зустрічі відзначилась на прийомі Дженіс. Українська тенісистка одразу ж оформила зворотній брейк, але наприкінці партії ще раз упустила свою подачу і дозволила суперниці перевести матч у вирішальний сет.

Його Калініна почала із провального гейму на власній подачі, який вона віддала суперниці під нуль. Ангеліна спробувала одразу ж відігратися, але Дженіс втримала важку подачу і, здавалося б, остаточно прибрала гру під свій контроль. Але Ангеліна ще спробувала врятувати матч. Наприкінці партії українська тенісистка відігралась, проте одразу ж знову упустила свою подачу. Після цього Тжен під нуль подала на перемогу.

В другому раунді змагань в Пекіні Дженіс Тжен зіграє проти 11-ї ракетки турніру безпрапорної Діани Шнайдер.

Сьогодні в Пекіні вже встигли зіграти ще дві українські тенісистки. Даяна Ястремська та Дарія Снігур стартували в столиці Китаю із перемог. А от Олександра Олійникова проведе свою стартову зустріч трохи згодом.