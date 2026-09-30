Перервала серію із поразок. Даяна Ястремська впевнено долає стартовий раунд змагань в Пекіні

Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно стартувала на змаганнях категорії WTA 1000 в китайському Пекіні. В матчі стартового раунду Даяна в двох партіях впевнено переграла представницю США Кеті Макнеллі (72-га ракетка світу). Ястремська буквально ідеально відіграла матч на власних подачах і по разу в кожному із сетів зустрічі відзначилась на прийомі. На перемогу в протистоянні Даяна Ястремська витратила трохи більше ніж півтори години ігрового часу.

Даяна Ястремська – Кеті Макнеллі – 6:3, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: sportbusiness.media

Даяна Ястремська підходила до змагань в Пекіні із серією із чотирьох поразок поспіль. Українська тенісистки відчувала не тільки ігрові проблеми, а й труднощі зі здоров’ям (у Даяни трохи затягнулось повноцінне відновлення після травми). До того ж, були й особисті трагедії у вигляді розбомбленої квартири в Одесі.

Ястремська мала починати виступи в Пекіні ще з кваліфікації, де українська тенісистка отримала перший номер посіву. Але в останній момент Даяна піднялась одразу в основу через цілу низку відмов більш високорейтингових учасниць.

В стартовому матчі Даяна показала дійсно максимально впевнену гру на власній подачі. Манеллі не мала жодних шансів на прийомі і не змогла дістатися навіть до брейк-поінтів. Сама ж Ястремська свої шанси на подачі суперниці знаходила.

Так, в першій партії Даяна відзначилась на прийомі вже в стартовому геймі. В отримавши перевагу Ястремська сконцентрувалась на власних геймах і досягла в цьому успіху. В другому сеті швидко повести із брейком не вийшло. В середині партії українська тенісистка спробувала зачепитися за гейм Макнеллі, але не реалізувала одразу 6 брейк-поінтів.

Втім, наприкінці сету Даяна таки досягнула успіху на прийомі. В 9-му геймі Ястремська впевнено оформила брейк, а вже в наступному 10-му геймі під нуль подала на перемогу в матчі.

В другому колі тисячника в Пекіні Даяна Ястремська зіграє проти 17-ї ракетки турніру польської спортсменки Маї Хвалінської.

Сьогодні в Пекіні вже зіграли ще дві українські тенісистки. Ангеліна Калініна поступилась представниці Індонезії Дженіс Тжен. А Дарія Снігур в трьох партіях здолала кваліфаєрку Катаржину Каву. Ще одна українська спортсменка Олександра Олійникова проведе свій стартовий матч в столиці Китаю трохи згодом.