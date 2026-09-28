Даяна Ястремська потрапила напряму в основу. Еліна Світоліна опинилась в одній чверті з Рибакіною. Відбулось жеребкування тисячника в Пекіні

В китайському Пекіні відбулась церемонія жеребкування змагань категорії WTA 1000. В основній сітці турніру стартують одразу шість українських спортсменок. Тільки Еліна Світоліна потрапила в посів змагань і стартуватиме одразу з другого кола. Ангеліна Калініна, Олександра Олійникова, Дарія Снігур, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська почнуть виступи із першого раунду.

Джерело фото: Instagram, користувач: elisvitolina

Мала виступати в Пекіні і потрапляти в посів змагань Марта Костюк, але буквально напередодні українська спортсменка знялась через травму зап’ястка. А ось Даяна Ястремська повинна була починати виступи із кваліфікації. Втім, через відмови спортсменок, які потрапили в основну сітку напряму, Даяна піднялась відразу в основу.

Юлія Стародубцева – Аліна Чараєва

Юлія Стародубцева отримала в суперниці представницю Вірменії Аліну Чараєву, яка займає 118-ту сходинку поточного світового рейтингу. У майбутньої суперниці Юлії із результатами останнім часом все складається не найкращим чином. Так, на US Open Чараєва поступилась вже на старті кваліфікації. Втім, на турнірі в Сеулі Аліна здобула цікаву перемогу над Софією Кенін.

Між собою спортсменки ще жодного разу не зустрічались. Цікаво, що в разі перемоги, Стародубцева в другому колі зіграє проти лідерки світового рейтингу Єлєни Рибакіної із Казахстану. Втретє в сезоні і кар’єрі. Наразі рахунок в протистоянні Юлії та Єлєни – 1:1.

Ангеліна Калініна – Дженіс Тжен

Ангеліна Калініна, яка показала дуже непогані результати в матчах Кубку Біллі Джин Кінг на старті турніру в Пекіні зустрінеться із Дженіс Тжен з Індонезії. Спортсменки наразі є сусідками в світовому рейтингу – Тжен 49-та ракетка світу, ну а Ангеліна розмістилась на 50-й сходинці.

Тжен також останні місяці не може похвалитися серйозними результатами, проте програвала матчі вона більш ніж пристойним суперницям – двічі нейтралці Андрєєвій, ще одній безпрапорній тенісистці Самсоновій або Слоан Стівенс із США.

У Ангеліни до Кубку Біллі Джин Кінг теж не було турнірів, де вона проходила хоча б кілька раундів. Востаннє два матчі поспіль Калініна вигравала ще на грунті в Гамбурзі. Втім, хочеться сподіватися, що виступ за збірну України додасть спортсменці впевненості у власних силах.

В другому раунді турніру в Пекіні переможниця матчу Ангеліна Калініна – Дженіс Тжен зіграє проти 11-ї ракетки змагань нейтралки Діани Шнайдер.

Дарія Снігур – (Q)

А от суперниця Дарії Снігур по старовому раунду змагань в Пекіні визначиться після завершення матчів кваліфікації. У відборі присутні дійсно серйозні спортсменки, тому говорити про те, що зі стартовою опоненткою Дарії пощастило, поки зарано.

А от в другому раунді у Снігур, в разі успіху на старті, буде зустріч із 14-ю ракеткою змагань Ясміне Паоліні із Італії.

Олександра Олійникова – (WC) Юе Юань

Олександра Олійникова на старті турніру в Пекіні зіграє проти місцевої спортсменки Юе Юань, яка отримала від організаторів wild card в основну сітку. Юе, насправді, більше спеціалізується на виступах в парному розряді, де досягає пристойних результатів. Але і в одиночці вміє поборотися.

Наприклад на US Open Юань дісталась до фіналу кваліфікації. Так, досягнення, можливо і сумнівне, але два раунди відбору китайська спортсменка подолала. Але в середині сезону у неї був відверто провальний відрізок в одиночці, коли вона програла 8 матчів поспіль.

В разі перемоги над Юань Олександра Олійникова в другому колі змагань в Пекіні зіграє проти нейтралки Мірри Андрєєвої. В Цинциннаті українська тенісистка в матчі проти цієї безпрапорної спортсменки змогла виграти лише 1 гейм.

Даяна Ястремська – Кеті Макнеллі

Даяна Ястремська, яка уникнула необхідності проходити кваліфікацію змагань в Пекіні, на старті зіграє проти американки Кеті Макнеллі (72-га ракетка світу). Даяна наразі переживає далеко не найкращий етап в кар’єрі – українська тенісистка програла 4 останніх матчі, а востаннє перемагала Ястремська ще на Вімблдоні. Це, звісно, мова йде про одиночний розряд.

До того ж, проблеми ігрові накладаються на серйозні випробування в особистому житті, у вигляді прильоту руснявої ракетки в квартиру у Одесі. Тож кілька перемог Даяні можуть серйозно допомогти вибратися із психологічної ями. Чи вийде переграти саме Макнеллі? Американка, здається, буде фавориткою зустрічі, проте в особистому протистоянні лідирує саме Ястремська – 2:0. Хоча, матчі проти Кеті були ще в 2021-му і в 2023-му роках.

В другому раунді переможниця матчу Ястремська – Макнеллі зіграє проти 17-ї ракетки змагань Маї Хвалінської.

(6) Еліна Світоліна – BYE

Ну і єдина українська спортсменка, яка потрапила в посів – Еліна Світоліна. Стартовий раунд 6-та ракетка турніру, звісно ж, пропускає. А от в другому Еліна зіграє із переможницею протистояння Магда Лінетт – Катеріна Сінякова. Важкі суперниці, погодьтесь.

Першою сіяною опоненткою Світоліної в Пекіні може стати грецька тенісистка Марія Саккарі. Ну а в четвертому раунді Еліна цілком може зіграти проти 9-ї ракетки турніру Белінди Бенчіч. Світоліна потрапила в чверть до лідерки світового рейтингу Єлєни Рибакіної, тож саме вона є потенційною суперницею Еліни по чвертьфіналу.

Змагання в Пекіні розпочнуться 30 вересня. Розклад матчів першого раунду, з якого стартують одразу 5 українських тенісисток, стане відомий вже завтра.