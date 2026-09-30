Вольова перемога над кваліфаєркою. Дарія Снігур із вкрай непростої перемоги починає виступи на тисячнику в Пекіні

Українська тенісистка Дарія Снігур здобуває надзвичайно важку перемогу в стартовому раунді змагань категорії WTA 1000 в китайському Пекіні. В першому колі Дарія в трьох партіях переграла представницю Польщі Катаржину Каву, яка починала виступи в столиці Китаю ще зі стадії кваліфікації. Снігур віддала 133-й ракетці світу стартовий сет, але змогла лишити за собою дві наступні партії. На перемогу в матчі Дарія Снігур витратила дві з чвертю години ігрового часу.

Дарія Снігур – (Q) Катаржина Кава – 3:6, 6:4, 7:5

Джерело фото: Instagram, користувач: snigur_27

Дарія Снігур далеко не найкращим чином почала зустріч, програвши два стартових гейми на власній подачі. Кава отримала серйозну перевагу – 4:0. Українська тенісистка змогла дещо скоротити відставання і відіграти один брейк, але наприкінці партії Снігур ще раз програла власну подачу і дозволила Катаржині повести в рахунку за сетами.

В другій партії Дарія одразу ж вирішила виправляти ситуацію і повела зі швидким брейком. Але Кава вже за пару геймів відігралась. Втім, наприкінці партії Снігур ще раз оформила брейк під нуль і одразу після нього спокійно подала на сет.

Ну а вирішальний сет став справжнім випробуванням для Дарії. Двічі українській тенісистці довелось відіграватися із брейку – спочатку з рахунку 0:3, а потім з 2:4. Але найважливіше, що Снігур зуміла лишити за собою завершення матчу. Спочатку Дарія не дала суперниці подати на тай-брейк, а потім впевнено поставила крапку в протистоянні власним виграним геймом.

В другому раунді змагань в Пекіні Дарія Снігур зіграє проти 14-ї ракетки турніру Ясміне Паоліні із Італії.

Сьогодні в Пекіні вже встигли зіграти дві українські тенісистки. Даяна Ястремська виграла стартове протистояння проти Кеті Макнеллі, а Ангеліна Калініна поступилась Дженіс Тжен із Індонезії.